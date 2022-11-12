ألبانيزي يصل إلى كمبوديا لحضور قمم إقليمية وروسيا والصين قضايا رئيسية

النقاط الرئيسية: يزور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كمبوديا لحضور اجتماع رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأستراليا وقمة شرق آسيا

من المقرر أن يلتقي ألبانيزي برئيس الوزراء هون سين ويحتفل بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية الثنائية

على مدى تسعة أيام سيحضر السيد ألبانيزي أربع قمم إقليمية بما في ذلك قمة مجموعة العشرين واجتماع أبيك

سيكون الحرب الروسية الأوكرانية واستعراض عضلات الصين التجارية والأمنية مسألتين رئيسيتين لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بينما هو في رحلة خارجية تستغرق تسعة أيام.





وكما سيكون السلام والاستقرار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أولوية، في سلسلة من الاجتماعات مع زملائه من قادة العالم.



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ووصل رئيس الوزراء إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه ليلة الجمعة لحضور قمة شرق آسيا واجتماع الآسيان وأستراليا.





ومن المتوقع أن يلتقي السيد ألبانيزي في القمة بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.





وقال رئيس الوزراء للصحفيين في سيدني إن عواقب الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا شكلت خلفية القمم.





"ليس فقط من أجل حقوق الإنسان والمآسي التي تحدث يوما بعد يوم، ولكن لتأثيرها العالمي على الاقتصاد".





"التضخم يرتفع هنا في أستراليا، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، والضغط الذي فرض على أسعار الطاقة العالمية".





روسيا بحاجة لتلقي رسالة مفادها أنها معزولة بين أولئك الذين يدعمون حكم القانون الدولي وعليها الانسحاب أنتوني ألبانيزي

Opposition leader Anthony Albanese speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra. Source: AAP



ومن المتوقع أيضا أن يجتمع السيد ألبانيزي مع مضيف القمة رئيس الوزراء هون سين ويحتفل بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية الثنائية.





وفي المساء سيحضر السيد ألبانيزي حفلا يستضيفه نظيره الكمبودي.





ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه ورئيس وزراء لاوس فانخام فيفافانه شخصياً لأول مرة.





وقال ألبانيزي إن الأمن الغذائي وتغير المناخ و "المنافسة الاستراتيجية في المنطقة" كانت موضوعات مهمة للمناقشة.





يتواصل العمل من وراء الكواليس في السعي لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي لم يعقد اجتماعاً رسمياً مع زعيم أسترالي منذ مالكولم تورنبول في عام 2016.





وقال ألبانيزي: "ما قلته عن الصين هو أننا نريد التعاون حيثما أمكننا، لكننا سندافع عن القيم الأسترالية حيث يجب علينا ذلك".





قال ألبانيز إن العقوبات التجارية التي فرضتها الصين بقيمة 20 مليار دولار لا تؤثر فقط على المصدرين الأستراليين، ولكن على الشعب الصيني.



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"هذا ليس في مصلحة أستراليا من حيث وظائفنا واقتصادنا فقط، لكنه أيضاً ليس في مصلحة الصين".







ومن المقرر أن يتوجه السيد ألبانيزي إلى بالي يوم الاثنين لحضور قمة مجموعة العشرين قبل حضور اجتماع أبيك في بانكوك.





وبينما لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.





وسيلتقي الرئيس جو بايدن بالرئيس الصيني يوم الاثنين في بالي.





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