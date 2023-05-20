أنتوني ألبانيزي يفرض عقوبات جديدة على روسيا من قمة مجموعة السبع في اليابان

انضمت أستراليا إلى الدول المشاركة في قمة مجموعة السبع في اليابان، حيث التركيز على فرض عقوبات جديدة على كل من روسيا والصين.

A man walking down stairs in front of a passenger plane.

Prime Minister Anthony Albanese is in Japan for high-level talks with some of the world's most powerful leaders. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية:
  • من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي جولة أخرى من المحادثات الرئيسية في قمة مجموعة السبع في اليابان
  • سيحضر ألبانيزي اجتماع رباعي الذي أعيد تحديد موعده مع قادة كل من الهند والولايات المتحدة واليابان
  • أعلنت أستراليا فرض عقوبات جديدة على روسية وسط الغزو الروسي لأوكرانيا
من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي جولة أخرى من المحادثات الرئيسية في قمة مجموعة السبع في اليابان حيث يجتمع زعماء العالم.

وتدعو القمة التي تستمر ثلاثة أيام الى السلام العالمي، بما في ذلك مواجهة روسية والصين، فضلاً عن الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت أستراليا قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا وحظر تصدير الآلات إلى المناطق التي يسيطر عليها الكرملين في جهد منسق مع دول مجموعة السبع لوقف الحرب على أوكرانيا.
Four men wearing formal attire.
From left, Australian Prime Minister Anthony Albanese, US President Joe Biden and Indian Prime Minister Narendra Modi being greeted by Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Source: AAP, AP / Evan Vucci
وقال ألبانيزي لدى وصوله إلى اليابان يوم الجمعة: "إن مجموعة السبع هي قمة مهمة، حيث تجتمع أكبر سبع ديمقراطيات في العالم معًا في وقت نشهد فيه عدم استقرار عالمي".

"لدينا عدم استقرار عالمي في قضايانا الأمنية مع استمرار الحرب الروسية غير الشرعية على أوكرانيا، كما لدينا أيضًا توتر في منطقتنا"

وكما أشار رئيس الوزراء إلى التضخم العالمي وعدم الاستقرار الاقتصادي كقضايا رئيسية تحتاج إلى معالجة.

والتقى ألبانيزي بعمدة مدينة هيروشيما يوم الجمعة قبل أن يجتمع مع نظيريه البرازيلي والكوري الجنوبي.
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وأثناء وقوفه في هيروشيما حيث قتل مئات الآلاف من الأشخاص عندما أسقطت القنبلة الذرية الأولى في الحرب، قال إن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توضح سبب حاجة العالم إلى توخي الحذو.

وقال "نحن نعرف العواقب لأننا نراها هنا، علينا تصعيد الحملة ضد الأسلحة النووية ".
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء أيضًا مع الرئيس الأمريكي ورئيسي الوزراء الهندي والياباني اللذين يشكلان الرباعي بعد إلغاء قمة القادة المقرر عقدها في سيدني الأسبوع المقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الاجتماع الشخصي الثالث للزعماء الأربعة سيعقد في اليابان يوم السبت.

وجاء في البيان "بعد أن اضطر الرئيس جو بايدن إلى تأجيل رحلته إلى أستراليا، اتفق زعماء المجموعة الرباعية على أنهم سيعقدون قمتهم في هيروشيما".
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وقال السيد ألبانيزي إنه بينما سيكون الاجتماع مختصرًا، فقد تم بالفعل إنجاز الكثير من الأعمال التحضيرية.

وقال "أعتقد أنه سيكون لدينا اجتماع ناجح وكذلك اجتماعات ثنائية ناجحة".

"لقد حضرت فعليًا منتدى الاقتصادات الرئيسية، والذي شارك فيه جميع قادة المجموعة الرباعية ... وتمكنا من التحدث عن بعض الأشياء التي ستؤدي إلى نتائج".

وقال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس إن الاجتماع مع السيد بايدن جاء في وقت محوري خلال التحالف بعد أن أعلنت أستراليا عن حصولها على غواصات تعمل بالدفع النووي من خلال اتفاقية AUKUS.

ويلتقي السيد مارليس، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، ووزيرة الخارجية بيني وونغ مع نظرائهما الأمريكيين في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) المقبل.

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نشر في: 20/05/2023 12:32pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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