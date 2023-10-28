رئيس الوزراء ألبانيزي يثير قضية جوليان أسانج خلال زيارته للولايات المتحدة ويقول: "كفى"!

صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بشأن حديثه مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته للولايات المتحدة عن قضية أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، وقال: "لقد أوضحت أن هذا يكفي، وقد حان الوقت للتوصل إلى نتيجة".





ولا يزال أسانج خلف القضبان في سجن بلمارش بلندن منذ عام 2019، ويواجه خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة على أساس 18 تهمة تتعلق بانتهاك قانون التجسس الأمريكي.



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وتم توجيه الاتهامات إلى جوليان أسانج بعد نشره وثائق سرية تخص وزارة الخارجية الأمريكية والعمليات في أفغانستان والعراق وجوانتانامو.





وغادر ألبانيزي واشنطن بعد أربعة أيام باستضافة الإدارة الأمريكية، يتخللها محادثات ثنائية مع الرئيس بايدن، وعشاء رسمي فاخر وزيارة للمكتب البيضاوي.



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وتأتي هذه المطالبات في أعقاب زيارة وفد ضم شخصيات سياسية أسترالية بارزة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، طالبوا بوقف إجراءات الترحيل المستمرة ضد أسانج ومحاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط اتهامات التجسس الموجهة إليه.





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