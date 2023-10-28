رئيس الوزراء ألبانيزي يثير قضية جوليان أسانج خلال زيارته للولايات المتحدة ويقول: "كفى"!

أثار رئيس الوزراء ألبانيزي قضية جوليان أسانج مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وكان قد قال في وقت سابق من هذا الشهر أنه يأمل في إطلاق سراح جوليان أسانج من سجن المملكة المتحدة.

A man with his fist raise standing on a balcony.

WikiLeaks founder Julian Assange has been living in the London embassy for Ecuador for almost six years after being granted political asylum. Source: AAP

صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بشأن حديثه مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته للولايات المتحدة عن قضية أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، وقال: "لقد أوضحت أن هذا يكفي، وقد حان الوقت للتوصل إلى نتيجة".

ولا يزال أسانج خلف القضبان في سجن بلمارش بلندن منذ عام 2019، ويواجه خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة على أساس 18 تهمة تتعلق بانتهاك قانون التجسس الأمريكي.
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وفد أسترالي في واشنطن لإسقاط التهم عن أسانج

وتم توجيه الاتهامات إلى جوليان أسانج بعد نشره وثائق سرية تخص وزارة الخارجية الأمريكية والعمليات في أفغانستان والعراق وجوانتانامو.

وغادر ألبانيزي واشنطن بعد أربعة أيام باستضافة الإدارة الأمريكية، يتخللها محادثات ثنائية مع الرئيس بايدن، وعشاء رسمي فاخر وزيارة للمكتب البيضاوي.
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إعتقال أسانج "أولوية" للولايات المتحدة

وتأتي هذه المطالبات في أعقاب زيارة وفد ضم شخصيات سياسية أسترالية بارزة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، طالبوا بوقف إجراءات الترحيل المستمرة ضد أسانج ومحاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط اتهامات التجسس الموجهة إليه.

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نشر في: 28/10/2023 3:00pm
By Anna Henderson
المصدر: SBS
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