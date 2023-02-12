رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أول رئيس وزراء أسترالي يشارك في مسيرة "لمجتمع الميم" في سيدني

اعتبر رئيس الوزراء مشاركته خطوة تظهر التزام حكومته بإلغاء عدم المساواة على أساس النشاط الجنسي للشخص أو هويته.

Anthony Albanese wears sunglasses as he stands next to LGBTIQ+ supporters for a photo.

Anthony Albanese says the decision to march in the Sydney Mardi Gras parade later this month is about moving beyond tolerance to celebration of diversity. Source: Facebook / Anthony Albanese

Key Points
  • ألبانيزي سيشارك في مسيرة سيدني Mardi Gras هذا الشهر.
  • • تعتبر هذه البادرة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء أسترالي يشارك في العرض بشخصه
  • تشكل هذه المشاركة والحضور ألبانيزي خطوة مهمة للاحتفال بالتنوع وليس مجرد التسامح.
سيكون رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أول رئيس وزراء أسترالي في يشارك وهو على رأس منصبه في مسيرة في سيدني لمجتمع الميم "Mardi Gras" في استعراض مهرجان WorldPridefestival.


وقال ألبانيزي: "إن وزيرة الخارجية بيني وونغ ستنضم إليه، كأول امرأة تفصح عن مثليتها وتشارك في البرلمان، عند مشاركته في هذا الحدث في وقت لاحق من هذا الشهر".

وقال أمام حشد من الحضور في الافتتاح الرسمي لساحة Pride Square في نيوتاون غربي سيدني: "سأكون أول رئيس وزراء يشارك في المسيرة وليس متفرجاً فقط ".
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وكان رئيس الوزراء الأسبق مالكوم تورنبول أول رئيس وزراء يحضر الاحتفال "Mardi Grasا" عام 2016 إلا أنه لم يشارك في المسيرة. 

وفي ذلك العام، أيضاً كان زعيم المعارضة آنذاك بيل شورتن أول زعيم فيدرالي لحزب كبير يشارك في المسيرة.
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وصرح ألبالنيزي يوم أمس قائلا: "إن حكومته ملتزمة بإلغاء عدم المساواة على أساس الجنس أو هوية الشخص". 

وأضاف: "ومثلما تلتزم حكومتي بإلغاء عدم المساواة بين الجنسين، فإنها ملتزمة أيضًا بمواصلة تحقيق المكاسب وإزالة أي حالة عدم مساواة مبنية على النشاط الجنسي للشخص أو هويته". 

وقال: "... نتحدث كثيرًا عن التسامح – لأن التسامح مهم حقًا - وهذا يتعلق بخطوة أهم بكثير من التسامح". 

وأوضح: "إننا بحاجة للاحتفال بتنوعنا، وليس التسامح معه فقط، لأن تنوعنا هو ما يعطي مجتمعنا القوة." 
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Iranians march in Melbourne Pride Parade for first time

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05/02/202304:10
وأشاد ألبانيزي بالمحتجين الذين تظاهروا من أجل حقوق المثليين في عام 1978 حيث اعتقل عدد منهم عند تفريق الاستعراض الأول في شارع أكسفورد في سيدني. 

منذ ذلك الحين، نشأت مسيرة سيدني السنوية لتصبح جزءًا هاماً لأكبر تجمع لمجتمع "الميم" في العالم


من المتوقع أن حضور 12500 مشارك هذا العام، بعد دمج العرض مع مهرجان WorldPride الذي يستمر 17 يومًا.

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نشر في: 12/02/2023 4:47pm
المصدر: AAP, SBS
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