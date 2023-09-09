أنتوني ألبانيزي يحث قادة العالم في قمة العشرين على تعزيز الجهود لتجنب تفاقم التغير المناخي

النقاط الرئيسية: حث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي زعماء العالم على تسريع جهود تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده ملتزمة بدعم العمل المناخي وتحقيق التحول نحو الاستدامة البيئية

أعرب ألبانيزي عن انتقاده الشديد للغزو الروسي ووصفه بأنه غير قانوني وغير أخلاقي

دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في خطابه خلال قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في العاصمة الهندية نيودلهي يوم السبت، الدول الأعضاء إلى التفكير جدياً في الالتزام بصافي الانبعاثات الصفرية لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية المدمرة وتفادي مزيد من تفاقم تغير المناخ.





وأشار ألبانيزي إلى التحديات البيئية التي واجهت مجتمعات العالم خلال العام الماضي، مع التأثيرات القوية للأحداث المناخية المدمرة التي ضربت العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا.



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وأكد أنه من الواضح أن المناخ قد تغير بالفعل، وأنه يجب على الجميع توحيد جهودهم للتحرك بشكل عاجل وشامل نحو مستقبل يستند إلى صافي الانبعاثات الصفرية.





وفي إطار تفعيل هذا الالتزام، دعا ألبانيزي إلى تحويل الحكومة الفيدرالية والاستثمار بمبلغ 40 مليار دولار في مشاريع تحويل الطاقة، مع التشديد على ضرورة زيادة إنتاج التكنولوجيا البيئية والمتجددة.





وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده ملتزمة بدعم العمل المناخي وتحقيق التحول نحو الاستدامة البيئية، مشيراً إلى تغيير طبيعة صادرات الطاقة الأسترالية في ظل التوجه العالمي نحو الكفاءة البيئية.



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واستقبل رئيس الوزراء الأسترالي خلال زيارته لنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كان يستضيف القمة.





وجرت المحادثات العالمية في ظل تصاعد التوترات في مناطق المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى التوتر الدولي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية.





ومع غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة، أعرب ألبانيزي عن انتقاده الشديد للغزو الروسي ووصفه بأنه غير قانوني وغير أخلاقي.





ورغم توقعات بوجود توترات حول بيان مشترك بشأن الأزمة الأوكرانية، إلا أن البيان لم يتم التوصل إليه بسبب عدم توقيع روسيا عليه.





من جهة أخرى، قرر الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم حضور القمة بسبب التوترات بين بلاده والهند، وتمثل برئاسة الوفد الصيني رئيس الوزراء لي تشيانغ.



وتأتي هذه القرارات في سياق جهود تهدئة التوترات بين الصين وأستراليا والهند.





وأجرى رئيس الوزراء الأسترالي محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وشارك في اجتماع ميكتا الذي يجمع بين زعماء القمة من المكسيك وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وأستراليا.





وفي ختام القمة، تم الاتفاق على إضافة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وهو القرار الذي يعزز دور القارة الإفريقية في تحديد مسار التنمية العالمية.

