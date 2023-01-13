تأهل عربيين إلى التصفيات النهائية لشخصية العام الأسترالية 2023

النقاط الرئيسية تنظيم حفل تكريم شخصية العام الأسترالية في العاصمة الفدرالية كانبرا للعام 2023 في 25 من كانون الثاني

كان من البارز هذه السنة وجود عربيين بين المرشحين: الدكتورة سمر عون واللاعب نجم الدين "بيتر" بول

من المرشحين أيضاً ديلان ألكوت وهو رياضي ومعلق إعلامي ومدافع عن الإعاقة وناشط في العمل الخيري

في 25 من كانون الثاني/يناير، سيقام حفل تكريم شخصية العام الأسترالية في العاصمة الفدرالية كانبيرا للعام 2023.





كذلك سيتم الإعلان شخصية العام من كبار السن، وشخصية العام الشابة، والبطل المحلي الأسترالي.





المتأهلون الـ 32 للتصفيات النهائية في الفئات الأربع كانوا من الفائزين في ولايتهم أو إقليمهم بعد ترشيحهم من قبل أعضاء مجتمعهم.





وكان ديلان ألكوت الفائز بلقب شخصية العام الأسترالية 2022 وهو رياضي ومعلق إعلامي ومدافع عن الإعاقة وناشط في العمل الخيري.



وكان من البارز هذه السنة وجود شخصيتين عربيتين بين المرشحين: الدكتورة سمر عون عن فئة أفضل أسترالي للعام، و نجم الدين "بيتر" بول عن فئة شخصية العام الشابة.





تشير السيرة الذاتية للبروفيسورة سمر عون إلى أنها باحثة في الرعاية التلطيفية بكلية علم النفس والصحة العامة في جامعة لاتروب.





وهي حائزة على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة وشهادة ماجستير في الصحة العامة من الجامعة الأمريكية في بيروت، ودكتوراه في الديموغرافيا الطبية من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في جامعة لندن.





وعملت سابقاً كأستاذة للرعاية التلطيفية ومديرة مركز غرب أستراليا للسرطان والرعاية التلطيفية كما تولت منصب العميد المشارك للأبحاث في جامعة كيرتن. وهي تركز على الأشخاص المصابين بمرض العصب الحركي.





حصلت البروفيسور عون على وسام المئوية في عام 2003 من رئيس وزراء أستراليا، كما حازت في عام 2018 على ميدالية التميز في الرعاية الصحية المركزة على الأشخاص، من الجمعية الأوروبية للرعاية الصحية.





تم ترشيح البروفيسور عون للفوز بلقب شخصية العام الأسترالية 2023 عن ولاية غرب أستراليا.





العربي الثاني الذي بلغ التصفيات النهائية هو نجم الدين "بيتر" بول عن فئة شخصية العام الشابة عن ولاية غرب أستراليا.





وصل نجم الدين، السوداني الأصل، إلى أستراليا من مصر مع عائلته وهو في الثامنة من عمره.





ويحمل نجم الدين الرقم القياسي الحالي على الصعيد الوطني في سباق 800 متر. وفي عام 2021 كان أول عداء أسترالي منذ 53 عاماً يصل إلى نهائي الألعاب الأولمبية في سباق 800 متر .





وهو مدرب ومرشد ومتحدث بارز، ويهدف لمساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم.





وتم تكريم جهوده الخيرية مؤخرًا من خلال جائزة بيتر نورمان الإنسانية لعام 2022



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بالإضافة إلى المرشحين من أصول عربية، كان هناك العديد من المتأهلين للتصفيات النهائية في كل فئة.





نذكر منهم المرشح في نيو ساوث ويلز عن فئة أفضل أسترالي وهو ويلز كريج، الذي عمل كقائد لفريق سوكوريز، لكن نشاطه في مجال حقوق الإنسان احتل الصدارة في السنوات الأخيرة.





وتأهل ويليام بارتون للتصفيات النهائية في بريزبان. وهو عازف ومطرب وملحن كلاسيكي مشهور، حاصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة غريفيث وجامعة سيدني، وأستاذ مشارك في الجامعة الوطنية الأسترالية.





أما برنارد تيبيلورا، أحد كبار السن في جزيرة تيوي والمرشح في إقليم الشمال عن فئة أكبر استرالي للعام، فقد كرّس أكثر من 20 عامًا للحملة من أجل منع الانتحار.





وعن فئة البطل المحلي للعام نذكر الأخصائية الاجتماعية ساشا كينج التي قامت بإنشاء جمعية خيرية تعنى بدعم الصحة العقلية في إقليم الشمال.





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