سلمان رشدي يفقد البصر في إحدى عينيه ويصاب بشلل في يده بعد تعرضه للطعن منذ شهرين

النقاط الرئيسية: أشار أندري وايلي وكيل أعمال الأديب سلمان رشدي الى أن الأديب البريطاني فقد النظر في إحدى عينيه وشلت إحدى يديه

تعرض الأديب سلمان رشدي لاعتداء في آب الماضي في الولايات المتحدة الأميركية

أوقف حينها المشتبه به على الفور في الاعتداء وهو أميركي من أصول لبنانية يدعى هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عاماً

قال أندري وايلي في مقابلة أجرتها معه لـ "إل بايس" ونشرت في نهاية الأسبوع إن رشدي "فقد النظر في إحدى عينيه، وتعرّض لثلاث إصابات خطرة في الرقبة. ويعاني شللا في إحدى يديه لأن أعصاب ذراعه قطعت، وتعرّض لنحو 15 إصابة في الصدر والجذع".





وأوضح وكيل أعماله "كانت إصاباته عميقة جدا، كان الهجوم وحشيا، لكنه "سيعيش"، كاشفا للمرة الأولى منذ أسابيع عدة تفاصيل عن صحة الأديب، من دون أن يوضح ما إذا كان لا يزال في المستشفى.



In this still image from a video, author Salman Rushdie is taken on a stretcher to a helicopter for transport to a hospital on Friday, 12 August 2022. وفي 12 آب/أغسطس كان رشدي يتهيّأ للمشاركة في ندوة في شمال ولاية نيويورك الأميركية عندما اقتحم رجل المنصة ووجّه إليه طعنات عدة خصوصا في العنق والبطن.





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وعلى أثرها تم نقل رشدي بالمروحية إلى المستشفى حيث تم وصله لفترة وجيزة بجهاز للتنفس الاصطناعي قبل أن تتحسن حالته.





وأوقف منفذ الاعتداء على مؤلف رواية "آيات شيطانية"، وهو أميركي من أصول لبنانية يدعى هادي مطر ويبلغ 24 عاما، وقد دفع أمام محكمة في مايفيل بولاية نيويورك ببراءته في محاكمة عقدت أولى جلساتها في منتصف آب/أغسطس.





وأثار الهجوم الذي تعرّض له رشدي صدمة في الغرب، في حين أشاد به البعض في بلدان مسلمة على غرار إيران وباكستان.





وكان مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران آية الله الخميني قد أصدر في العام 1989 فتوى بإهدار دم مؤلّف الرواية.





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