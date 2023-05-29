هل أصبحت الزلازل أكثر شيوعا في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: قالت جيوساينس أستراليا إن أكثر من 22750 شخصًا اتصلوا بالوكالة للإبلاغ عن شعورهم بالهزة الأرضية

في عام 2021، تعرضت فيكتوريا لزلزالين بلغت قوتهما 5.8 و 4.8 درجة

في حالة حدوث زلزال، فإن نصيحة خدمة الطوارئ الحكومية في فيكتوريا (SES) هي النزول على الأرض، والتستر تحت قطعة أثاث متينة، والتمسك

في ليلة الأحد، هز سكان ملبورن زلزال بقوة 3.8 درجة.





وقالت جيوساينس أستراليا إن الزلزال وقع على عمق 3 كيلومترات في صان بري، على بعد حوالي 40 كم شمال غرب المدينة، في الساعة 11.41 مساء يوم الأحد.





وقالت جيوساينس أستراليا إن أكثر من 22750 شخصًا اتصلوا بالوكالة للإبلاغ عن شعورهم بالهزة الأرضية وجاءت التقارير من أقصى الشمال حتى بنديجو وجنوبًا حتى هوبارت.





في حين أن الزلازل لم تكن شائعة في أستراليا، فقد كان هناك العديد منها في السنوات الأخيرة. نتيجة لذلك، قد يتساءل البعض عما إذا كانت الزلازل قد أصبحت أكثر شيوعًا في أستراليا.



هل أصبحت الزلازل أكثر شيوعًا في أستراليا؟

لا نشعر بالزلازل في كثير من الأحيان في أستراليا ولكن كان هناك العديد منها في السنوات الأخيرة.





في عام 2021، تعرضت فيكتوريا لزلزالين بلغت قوتهما 5.8 و 4.8 درجة، بينما تعرضت غرب أستراليا لزلزال بقوة 5.3 درجة في نفس العام.





في عام 2022، كان هناك زلزال بقوة 4.8 درجة في غرب أستراليا، وفي مارس من هذا العام، كان هناك زلزال بقوة 4.7 درجة في جنوب أستراليا.





قال آدم باسكال، كبير العلماء في مركز أبحاث الزلازل، لـ SBS News إنه على الرغم من أن الزلازل قد ضربت أستراليا بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الزيادة لا تزال ضمن الأنماط طويلة الأجل.





وقال: «لقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية المزيد من الزلازل في المناطق الحضرية مقارنة بالسنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، لا سيما في العامين الماضيين».



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«ولكن عندما ننظر إليها على نطاق زمني جيولوجي، فإن هذا يحدث خلال فترات العودة العادية لهذه الأنواع من الزلازل.»





قال السيد باسكال إنه على الرغم من أن هذا هو أول زلزال بقوة أربع درجات منذ 100 عام، إلا أنه لا يزال ضمن الجداول الزمنية وأنماط الزلازل النموذجية.





وقال: «نتوقع أن نرى درجة أربعة في منطقة ملبورن كل 100 عام، وهنا لدينا واحدة».





«هناك زلازل تحدث طوال الوقت ولا يدركها الناس، وعادة ما يشعر بها المرء كل شهر أو نحو ذلك.»



Most earthquakes in Australia are of a low magnitude, and are not felt. Source: SBS

ماذا يجب أن تفعل عندما يحدث زلزال؟

في حالة حدوث زلزال، فإن نصيحة خدمة الطوارئ الحكومية في فيكتوريا (SES) هي النزول على الأرض، والتستر تحت قطعة أثاث متينة، والتمسك.





يوافق السيد باسكال وينصح بعدم الخروج في حالة تهدم المبنى ووجود حطام.





وقال: «معظم الناس سيصابون عندما تسقط الأشياء عليهم، لذا فإن النصيحة هي النزول على الأرض والتستر والتمسك».



إذا لم تكن هناك طاولة أو مكتب في مكان قريب، فإن SES تنصحك بتغطية وجهك ورأسك بذراعيك والجلوس في الزاوية الداخلية للمبنى.





نصيحة SES لمستخدمي الكراسي المتحركة هي قفل الكرسي المتحرك وكبحه، وتغطية رأسك ورقبتك، والتمسك به.





إذا كنت بالخارج أثناء الزلزال، فمن المستحسن الابتعاد عن المباني وأضواء الشوارع وأسلاك المرافق والبقاء في العراء حتى يتوقف الاهتزاز.



تاريخ أستراليا مع الزلازل

حدثت أقوى زلازل في أستراليا في الإقليم الشمالي في عام 1988، عندما ضربت ثلاثة زلازل بقوة 6.2 و 6.3 و 6.6 درجة تينانت كريك.





في عام 1989، تعرضت نيوكاسل في نيو ساوث ويلز لزلزال بقوة 5.4 درجة، مما أدى إلى مقتل 13 شخصًا وفاتورة أضرار قدرها 4 مليارات دولار.



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يقول السيد باسكال إنه يأمل أن يكون زلزال ليلة الأحد بمثابة تذكير بإمكانية حدوث زلازل خطيرة وأهمية معرفة كيفية البقاء آمنين.





وقال: «لا تتعرض أستراليا للزلازل في كثير من الأحيان، وهذا يعني أننا أقل استعدادًا وقت حدوثها».





«من المحتمل أن تصل شدته إلى 7.5 درجة في أي مكان في أستراليا، وهذا زلزال كبير.





«هذه الأنواع من الأحداث الصغيرة بما يكفي لزيادة الوعي ولكنها لا تسبب ضررًا فعليًا جيدة حقًا في إعادة تثقيف الناس حول ما يجب عليهم فعله في الزلزال وكيفية الاستعداد.»





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