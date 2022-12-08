العصيدة (بودنج التمر) والقهوة

إذا قلت لك "لنشرب شاي بعد الظهر" فقد تتخيل مائدة مستديرة فاخرة عليها أكواب الشاي بجانب صينية من المقبلات والفطائر الصغيرة. لكن هذا ليس ما أعنيه. في قطر حيث ولدت دور مفهوم شاي العصر حول التجمع العائلي بعد يوم طويل للتواصل والاسترخاء - يتم تقديم دلة ريفية (وعاء حراري) من القهوة العربية مع طبق حلوى قطري بسيط وطازج يسمى العصيدة (بودنغ التمر).





كنت سعيدة عندما قررت جدتي اصطحابي معها بعد ظهر أحد الأيام لزيارة صديقتها. كانت هذه هي المرة الأولى التي أنضم فيها إلى تجمع السيدات وأعتبر نفسي سيدة كبيرة ترتدي عبائة جميلة.



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بينما كان الجميع يدردشون ويستمتعون بالقهوة الطازجة كانت سيدتان أو ثلاث سيدات يقدمن العصيدة. لم أكن متأكدة ما ذلك الطعام ولكنني دائمًا أحب تجربة أشياء جديدة. كان الطعم لا ينسى! كانت ناعمة ولزجة وذات رائحة عطرية مغطاة بالتمر كامل النوى.





اتفقت جدتي وسيدة فلسطينية على أن هناك بعض أوجه الشبه بين أطباق بلديهما. بينما كنت أستمتع بإنهاء عصيدتي سمعت السيدة العجوز تشرح لجدتي كيف يعدون طبقا مماثلا.





بودنغ التمر (العصيدة)

كمية تكفي خمسة أفراد





عصيدة هو الاسم التقليدي لبودنج التمر القطري ، وهو طبق حلو يمكن تناوله على الإفطار ، أو في فترة ما بعد الظهر مع القهوة والشاي العربي. يوضح هذا الطبق كيف يصنع القطريون أطباقًا حلوة من مكونات يومية متواضعة. إنها حلوى سهلة ومريحة ستأخذك في رحلة إلى الصحراء العربية!





انقع المكونات التالية في كوب ونصف من الماء المغلي لمدة 10 دقائق:





1 كوب تمر منزوع النوى يوضع جانباً





بعد النقع يتم ضرب التمر والماء في الخلاط وخلطهم حتى يصبح المزيج ناعمًا. يُسكب مزيج التمر في قدر على نار متوسطة.





ويضاف:





1 كوب قمح كامل محمص حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً





1 لتر ماء





يتم خلط المكونات التالية جيدًا حتى تمتزج ثم تضاف للخليط:





1 ملعقة كبيرة هيل مطحون





1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون





رشة صغيرة من الزعفران





يترك ليطهى لمدة 10 دقائق.





ثم يضاف:





3 ملاعق كبيرة زبدة





يقلب المزيج على نار خفيفة حتى يتماسك (15-20 دقيقة). نسكبها في طبق مع التمر الكامل. استمتع بهذه الحلوى الكلاسيكية والبسيطة مع القهوة.



قهوة عربية (قهوة قطرية)

القهوة هو الاسم التقليدي للقهوة العربية وتمثل كرم وترحيب الشعب القطري. عندما تدخل مجلسًا (غرفة ضيوف) في قطر سيتم الترحيب بك بفنجان من القهوة العربية وابتسامة. عادة يكون لديك تمر أو حلوى قطرية حلوة مع القهوة فلا يضاف إليها السكر.





لإعداد هذه الوصفة سوف تحتاج إلى:





وعاء حراري (دلة)





فناجين قهوة صغيرة





أولاً يتم تحضير خلطة القهوة عن طريق مزج ما يلي:





1 كجم من حبوب البن المحمصة الأشقر





250 جرام هيل مطحون





50 جرام قرنفل مهروس





1 غرام زعفران





ثم ، على نار متوسطة يتم وضع قدر مليء بما يلي:





1 لتر ماء





أضف إلى الماء:





3 ملاعق كبيرة خلطة قهوة





1 ملعقة كبيرة هيل مطحون





يترك المزيج ليغلي لمدة 15 دقيقة





أضف إلى الدلة:





رشة زعفران





قم بتصفية القهوة مباشرة في الدلة وأغلق الغطاء واتركه يرتاح لمدة 5 دقائق قبل التقديم.





الآن يمكنك الاستمتاع بطعم القهوة العربية مع الأصدقاء والعائلة تقدم مع الحلوى أو التمر.





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