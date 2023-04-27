الحكومة الفيدرالية تؤكد إجلاء 70 مواطناً أستراليا من السودان

رئيس الوزراء يؤكد العمل على إعادة 90 أستراليا ما زالوا عالقين في السودان

Sudan

Smoke rises from a central neighborhood of Khartoum, Sudan, Sunday, April 16, 2023, after dozens have been killed in two days of intense fighting. The Sudanese military and a powerful paramilitary group are battling for control of the chaos-stricken nation for a second day.(AP Photo/Marwan Ali) Source: AP / Marwan Ali/AP

تم بنجاح اجلاء ما يقرب من 70 أستراليًا من السودان فيما تستمر المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وما زال حوالي 90 مواطنًا أستراليًا اخرين ينتظرون الإجلاء.

وقد اكدت الخارجية الاسترالية نشر موظفين قنصليين إضافيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط للمساعدة في عمليات الاجلاء خاصة وأن استراليا ليست لديها سفارة في السودان.

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إنه يعمل أيضًا مع دول أخرى لضمان العودة الآمنة لبقية الاستراليين من هناك.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك الدامية لليوم الثالث عشر في السودان حيث تعيش العاصمة الخرطوم على وقع القنابل وتبادل النيران فيما يحتدم القتال في دارفور بغرب البلاد بعد تجاهل طرفي النزاع الهدنة المتفق عليها.
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ورغم ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده "تعمل بجدّ" مع طرفي النزاع في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي مفاعيلها بنهاية اليوم.

وأعلن الجيش السوداني في بيان على فيسبوك موافقته على تمديد الهدنة 72 ساعة اضافية "بناء على مساعي" أميركية وسعودية من أجل مواصلة اجلاء الأجانب "من مختلف الجنسيات".

ولم يصدر أي رد فعل بعد عن قوات الدعم السريع.

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نشر في: 28/04/2023 7:55am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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