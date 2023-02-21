الأمن القومي على رأس القائمة: تعرفوا على المواضيع التي سيناقشها أنتوني ألبانيزي في خطابه الهام اليوم

النقاط الرئيسية: في عام 2012 تخلت أستراليا عن قرار تعزيز أسطولها من الغواصات من خلال صفقة مع فرنسا

لا تزال الحكومة تقوم بتقييم المراجعة الاستراتيجية الدفاعية، التي تلقتها الأسبوع الماضي

سيعقد حزب العمال مائدة مستديرة حول الأمن السيبراني يحضرها ممثلو القطاع الخاص ووكالات الأمن الأسترالية

سيعلن أنتوني ألبانيزي أن القوات المسلحة الأسترالية ستحصل على الموارد التي تحتاجها «لردع المعتدين المحتملين» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المتقلبة بشكل متزايد.





لكن رئيس الوزراء سيستخدم خطابًا هاما للتأكيد على أن حزب العمل لا يزال ملتزمًا بخفض مستوى التوتر في المنطقة من خلال الحفاظ على حوار مفتوح مع بكين.



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في خطاب شامل أمام نادي الصحافة الوطني يوم الأربعاء، سيصف السيد ألبانيزي العمل الذي يتم بشأن تغير المناخ باعتباره «تذكرة دخول» لبناء علاقات أعمق مع جيران أستراليا في المحيط الهادئ.





في عام 2012 تخلت أستراليا عن قرار تعزيز أسطولها من الغواصات من خلال صفقة مع فرنسا، وبدلاً من ذلك اختارت الغواصات النووية عبر اتفاقية AUKUS مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.





ولكن بعد تقارير في وسائل الإعلام البريطانية تفيد بأن لندن تعتقد أن تسليم الغواصات الحربية قد يستغرق «بعض الوقت»، سيصر السيد ألبانيزي على أن قوات الدفاع سيكون لديها الوسائل لسد «فجوات القدرات» التي تؤثر حاليًا على استعداد أستراليا للحرب.





وسيقول: «يمكنني أن أعد جميع الأستراليين بأن حكومتنا ستضمن حصول قوات الدفاع على الموارد التي تحتاجها للدفاع عن أمتنا وردع المعتدين المحتملين».



Defence Minister Richard Marles says nuclear submarines will remain under Australia's complete discretion. Source: SBS

«قيمة الحوار»

لا تزال الحكومة تقوم بتقييم المراجعة الاستراتيجية الدفاعية، التي تلقتها الأسبوع الماضي، وسيقوم السيد ألبانيزي بالكشف عن نسخة غير سرية سيتم نشرها علنًا قبل ميزانية مايو.





وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز الأسبوع الماضي إن التقرير، وهو نتيجة مراجعة استمرت ستة أشهر لحالة القوات المسلحة الأسترالية، «سيدعم سياستنا الدفاعية لعقود قادمة».





تأتي تعليقات ألبانيزي بعد أن أخبر وزير الدفاع جريج مورياريتي لجنة في مجلس الشيوخ أن أستراليا تخلت عن «افتراضها الأساسي» السابق بأنه سيكون لديها عقد على الأقل للتحضير للحرب.





وقال الأسبوع الماضي: «نفترض أن صراعًا كبيرًا قد يندلع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في وقت أقرب من ذلك».



وشدد السيد ألبانيز على أهمية الحوار مع الصين. Source: Getty / Yan Yan/Xinhua حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية ديفيد بيرجر في يناير من أن الموقف الصيني الحازم بشكل متزايد بشأن الاستقلال التايواني يعني أنها يمكن أن «تستخدم كل الوسائل المتاحة» لمنع نشوب صراع في المنطقة.





لكن ألبانيزي سيؤكد أيضًا على الدبلوماسية كوسيلة حيوية لتحقيق الاستقرار في علاقة أستراليا مع بكين.





«الاعتراف بقيمة الحوار المباشر، والسعي للتعاون حيثما أمكننا ذلك، مع الاستعداد للاختلاف حيث يجب علينا ذلك. وسوف نعمل دائمًا من أجل مصلحتنا الوطنية ودعمًا للاستقرار الإقليمي».





سيقول السيد ألبانيز إن العمل بشأن تغير المناخ سيكون أيضًا بمثابة «تذكرة دخول» لمحادثات مثمرة مع دول أخرى في المنطقة.





في وفي تقييمه السنوي للتهديدات مساء الثلاثاء ، قال المدير العام لـ ASIO مايك بورغيس إن منطقة الهند والمحيط الهادئ هي «موطن لمنافسة القوى العظمى»، حيث تتنافس قوة الولايات المتحدة مع صعود الصين والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وكشمير.



تهديد سيبراني

بعد خروقات البيانات الكبيرة في ميديبانك و غيرها في أواخر العام الماضي، سيعقد حزب العمال مائدة مستديرة حول الأمن السيبراني يحضرها ممثلو القطاع الخاص ووكالات الأمن الأسترالية.





ويصف ألبانيزي القمة، التي ستعقد في سيدني الأسبوع المقبل، بأنها «خطوة مهمة» على الطريق إلى استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، سيتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.



هذا وقد وافق مجلس الوزراء الوطني في فبراير على العمل على إعداد سجل وطني للأسلحة النارية بعد أن قتل ثلاثة متطرفين جارهم واثنين من ضباط الشرطة فيما قالت سلطات إنفاذ القانون في كوينزلاند إنه كمين مخطط له.





سيقول السيد ألبانيزي في خطابه: «نحن نفهم أن الحفاظ على سلامة الأستراليين يعني دعم وكالات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون لدينا للحماية من التهديدات من الخارج وهنا في الداخل، سواء كان ذلك التدخل الأجنبي والتجسس، أو التطرف العنيف بجميع أشكاله».





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