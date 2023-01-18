بعد الغواصات جاء دور المروحيات: أستراليا تستبدل التايبان الفرنسية بالبلاك هوك الأميركية

النقاط الرئيسية: أستراليا تتراجع عن قرار شراء طائرات الهيليكوبتر الفرنسية لتستبدلها بطائرات أمريكية الصنع

وزير الدفاع مارلس قال إن حزب العمال تعلم الدرس من الحكومة السابقة وعامل فرنسا بشفافية كاملة

قال رئيس القوات البرية اللواء جيريمي كينغ، إن طائرات بلاك هوك لطالما كانت ضرورية لحماية السيادة الأسترالية

أكد وزير الدفاع ريتشارد مارلس أن الجيش الأسترالي سيحصل على 40 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك، على أن يبدأ التسليم في وقت لاحق من هذا العام.





وتعد هذه محطة مفصلية أخرى في العلاقات بين أستراليا وفرنسا، بعد أن تراجعت أستراليا عن صفقة لشراء غواصات فرنسية في عام 2021 لصالح اتفاقية ضمن تحالف AUKUS الأمني تقوم بموجيه بشراء غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية.





لكن مارلس قال إن حزب العمال تعلم الدرس من الحكومة السابقة وعامل فرنسا بشفافية كاملة.



Source: AAP / AAP Image/Con Chronis وقال مارلس لراديو ABC يوم الأربعاء، "إنها بالتأكيد ليست خطوة مفاجئة للفرنسيين... لقد قدروا الطريقة التي اتخذناها لاتخاذ هذا القرار".





"لقد عملنا مع الفرنسيين عن كثب فيما يتعلق بذلك".





وقال وزير الدفاع إن طائرات الهليكوبتر تايبان تواجه مشاكل في الصيانة وتتطلب تحديثات تقنية.



لدينا سجل إنجازات جيد مثبت حقاً من حيث موثوقية طائرات البلاك هوك، ولذا نعتقد أنها ما نحتاجه للجيش الأسترالي Richard Marles

وقال رئيس القوات البرية اللواء جيريمي كينغ، إن طائرات بلاك هوك لطالما كانت ضرورية لحماية السيادة الأسترالية.





"ستدعم قواتنا حيثما تكون هناك حاجة لذلك في أوقات الأزمات ... بلاك هوك موثوقة ومدعومة بسلسلة إمداد عالمية قوية".



أضاف كينغ، "شراء هذا النوع من الطائرات سيعني أنه يمكننا الاستمرار في الدفاع عن أستراليا بطريقة آمنة وفعالة لسنوات قادمة".





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