بعد الغواصات جاء دور المروحيات: أستراليا تستبدل التايبان الفرنسية بالبلاك هوك الأميركية

أبلغت الحكومة الأسترالية فرنسا تراجعها عن شراء طائرات الهليكوبتر من طراز تايبان واستبدالها بطائرات بلاك هوك الأمريكية الصنع.

Australian Defence Force

The report recommended that Australia compensates the families of Afghan people unlawful killed. Source: AAP / AAP Image/POOL/Paul Miller

النقاط الرئيسية:
  • أستراليا تتراجع عن قرار شراء طائرات الهيليكوبتر الفرنسية لتستبدلها بطائرات أمريكية الصنع
  • وزير الدفاع مارلس قال إن حزب العمال تعلم الدرس من الحكومة السابقة وعامل فرنسا بشفافية كاملة
  • قال رئيس القوات البرية اللواء جيريمي كينغ، إن طائرات بلاك هوك لطالما كانت ضرورية لحماية السيادة الأسترالية
أكد وزير الدفاع ريتشارد مارلس أن الجيش الأسترالي سيحصل على 40 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك، على أن يبدأ التسليم في وقت لاحق من هذا العام.

وتعد هذه محطة مفصلية أخرى في العلاقات بين أستراليا وفرنسا، بعد أن تراجعت أستراليا عن صفقة لشراء غواصات فرنسية في عام 2021 لصالح اتفاقية ضمن تحالف AUKUS الأمني تقوم بموجيه بشراء غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية.

لكن مارلس قال إن حزب العمال تعلم الدرس من الحكومة السابقة وعامل فرنسا بشفافية كاملة.
Richard Marles
Source: AAP / AAP Image/Con Chronis
وقال مارلس لراديو ABC يوم الأربعاء، "إنها بالتأكيد ليست خطوة مفاجئة للفرنسيين... لقد قدروا الطريقة التي اتخذناها لاتخاذ هذا القرار".

"لقد عملنا مع الفرنسيين عن كثب فيما يتعلق بذلك".

وقال وزير الدفاع إن طائرات الهليكوبتر تايبان تواجه مشاكل في الصيانة وتتطلب تحديثات تقنية.
لدينا سجل إنجازات جيد مثبت حقاً من حيث موثوقية طائرات البلاك هوك، ولذا نعتقد أنها ما نحتاجه للجيش الأسترالي
Richard Marles
وقال رئيس القوات البرية اللواء جيريمي كينغ، إن طائرات بلاك هوك لطالما كانت ضرورية لحماية السيادة الأسترالية.

"ستدعم قواتنا حيثما تكون هناك حاجة لذلك في أوقات الأزمات ... بلاك هوك موثوقة ومدعومة بسلسلة إمداد عالمية قوية".
اقرأ المزيد

حكم بإعدام الأسترالي مجيد كاظمي في إيران وحكومة ألبانيزي "تبحث خياراتها"

أضاف كينغ، "شراء هذا النوع من الطائرات سيعني أنه يمكننا الاستمرار في الدفاع عن أستراليا بطريقة آمنة وفعالة لسنوات قادمة".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط 
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك
نشر في: 18/01/2023 1:43pm
By Rayan Barhoum
تقديم: AAP-SBS
المصدر: SBS

اخترنا لك

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

لديكم خمس فرص للحصول على تأشيرة لدخول أستراليا عام 2023. فما هي؟

ما هي البلدان التي يمكن للأستراليين السفر إليها بدون تأشيرة في 2023؟

10:44

“عملت 12 ساعة يوميا“: تجربة ملهمة لطالبة عربية بأستراليا تحملت تكاليف جامعتها ومساعدة أهلها بلبنان

08:16

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

ما سر البلدة الأسترالية التي سيتوافد إليها 40 ألف أسترالي هذا العام؟

10 من أجمل الأماكن في أستراليا التي لم تسمع بها من قبل

04:22

“تقشعر لها الأبدان“: شهود عيان يصفون ما شاهدوا من حادث تحطم مروحيتي غولد كوست