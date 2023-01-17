حكم بإعدام الأسترالي مجيد كاظمي في إيران وحكومة ألبانيزي "تبحث خياراتها"

النقاط الرئيسية الحكومة الأسترالية تدرس الخيارات المتاحة بعد الحكم على رجل أسترالي بالإعدام في إيران

حُكم على ماجد كاظمي بالإعدام في 9 كانون الثاني/يناير بعد أن اتهمه النظام بالتورط في مقتل ثلاثة من أعضاء الميليشيات الحكومية خلال مسيرة احتجاجية

كانت تلك المظاهرة واحدة من العديد من الاحتجاجات التي شهدتها طهران منذ وفاة الطالبة مهسا أميني في السجن

حُكم على مجيد كاظمي بالإعدام في 9 كانون الثاني/يناير بعد أن اتهمه النظام بالتورط في مقتل ثلاثة من أعضاء الميليشيات الحكومية خلال مسيرة احتجاجية.





وكانت تلك المظاهرة واحدة من العديد من الاحتجاجات التي شهدتها طهران منذ وفاة الطالبة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في السجن في أيلول/سبتمبر بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التابعة للحكومة بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء.



ورداً على سؤال يوم الثلاثاء عما إذا كانت أستراليا ملزمة بالتدخل في هذه القضية، قال وزير الخزانة جيم تشالمرز لقناة ABC إنه ليس لديه ما يضيفه.





لكنه اعتبر أن ما يحدث في إيران، حيث حُكم على عدة أشخاص مؤخراً بالإعدام في أعقاب الاحتجاجات، "مسألة تدعو للقلق".



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