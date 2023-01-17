ما السبب وراء اختفاء البطاطس المجمدة من الأسواق في أستراليا وهل هناك أزمة حقيقية؟

النقاط الرئيسية أستراليا تعاني من أزمة نقص في البطاطس

أدى ذلك إلى جعل المقاهي والمطاعم تقدم بدائل لزبائنها وأحد متاجر السوبرماركت لتقييد شرائها

يُزرع في أستراليا حوالي 70% فقط من البطاطس التي يستهلكها الأستراليون

البطاطس عنصر أساسي على المائدة.





ولكن إذا كنتم تعانون مؤخراً للحصول على كيس من رقائق البطاطس المجمدة، لستم وحدكم.





نقص البطاطس في أستراليا دفع بعض المقاهي والمطاعم لاستبدال البطاطس المقلية المفضلة لدى الكثيرين بالبطاطس الحلوة مؤقتاً، أو إزالتها من القائمة تماماً، في حين أدخل أحد المتاجر الكبرى قيوداً على عدد الأكياس التي يمكن للعملاء شراؤها.



ما الذي يسبب النقص؟

أثرت الفيضانات وتساقط الأمطار على مدار العام الماضي بشكل كبير على محصول مزارعي البطاطس الأستراليين.





قالت نائبة رئيس اتحاد المزارعين في فيكتوريا كاثرين مايرز لأس بي أس، "تعتبر البطاطس محصولاً محدداً للموسم، لذا فهي تحتاج إلى فترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر لتنبت من الأرض، وتنتج محصولاً جيداً".





"أدى الطقس الرطب الذي طال أمده إلى صعوبة إدارة المحاصيل الموجودة في الأرض، وجعل من الصعب حصاد المحاصيل المبكرة ، وتسبب ذلك بتأخير كبير جداً في زراعة المحاصيل الجديدة، لا سيما في ريفرينا بولاية نيو ساوث ويلز، وفي المرتفعات الوسطى هنا في فيكتوريا وتسمانيا".





ولم يؤثر ذلك فقط على كمية البطاطس بل حجمها أيضاً.





وقالت: "كلما زاد حجم البطاطس، كانت نسبة القشرة إلى البطاطس أفضل. عندما يكون لديك بطاطس أصغر حجماً، يكون لديك الكثير من المخلفات في المصنع".



An empty frozen chips shelf at Woolworths Metro in Coogee, Sydney, on Monday afternoon. Source: SBS وأضافت مايرز أن الجفاف في أوروبا الصيف الماضي أثر أيضاً على المعروض.





وقالت: "نحن نزرع هنا حوالي 70% فقط من البطاطس التي نستهلكها في أستراليا".



إلى متى سيستمر النقص؟

لمواجهة النقص في البطاطس، فرضت سلسلة متاجر كولز حداً مؤقتاً للشراء قبل عيد الميلاد بلغ منتجين اثنين من البطاطس المجمدة لكل عميل.





ولم يتم وضع حدود شراء للبطاطس الطازجة.





وقال متحدث باسم كولز لأس بي أس: "نشكر العملاء على صبرهم بينما نعمل بجد مع الموردين لمعالجة الأزمة وإعادة المخزون إلى المستويات الطبيعية في الأشهر المقبلة".





وقال متحدث باسم Woolworths لأس بي اس إن الشركة ليس لديها أي خطط لفرض قيود على الشراء على منتجات البطاطس المجمدة، قائلاً إن لديها "المزيد من الإمدادات".



وقالت مايرز إنها تتوقع استمرار النقص في رقائق البطاطس المجمدة خلال العام.





وأضافت: "من غير المحتمل أن نرى عودة محاصيل البطاطس الجيدة في الأشهر الـ 12 المقبلة".





"كمزارعين، تشعر بمعاناة المستهلكين وأصحاب محلات الأسماك والبطاطس المقلية وأصحاب المطاعم لأننا نعرف مدى صعوبة الأمر بالنسبة لنا في الوقت الحالي".





في ظل تغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة، قالت مايرز إنها تتوقع تزايد تلك الأزمات لمحاصيل البطاطس في المستقبل.



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