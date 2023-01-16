الجيل الشاب سيكون أقل دخلاً من والديه: هل تبخر الحلم الأسترالي؟

النقاط الرئيسية سيكون من الصعب على الأجيال الشابة في أستراليا كسب مدخول أكبر من والديهم

أظهر بحث حكومي جديد أن أستراليا تقف على قدم المساواة مع السويد وتتقدم على الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بزيادة الدخل

لا تزال نسبة الشباب الذين يحصلون على دخل أعلى من دخل آبائهم مرتفعة ولكنها بدأت في الانخفاض

أظهر بحث حكومي جديد أن أستراليا تقف على قدم المساواة مع السويد وتتقدم على الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بزيادة الدخل.





تحليل وزارة الخزانة، الذي اعتمد على بيانات الدخل الأسترالي من البالغين المولودين بين عامي 1978-1982 لمعرفة كيف سيكون أداء هذا الجيل مقارنة بآبائه، توقع أيضاً تباطؤ زيادة الدخل بين الأجيال.



ولا تزال نسبة الشباب الذين يحصلون على دخل أعلى من دخل آبائهم مرتفعة ولكنها بدأت في الانخفاض، مع تباطؤ الإنتاجية في الدول المتقدمة.





ويمكن أن يؤثر انخفاض درجات اختبار الطلاب أيضاً على الأداء الاقتصادي، مما يجعل من الصعب على الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض تخطي الحواجز ليصبحوا من أصحاب الدخل المرتفع بالإضافة إلى قدرتهم على تجاوز والديهم في مستوى الدخل.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







