أسترالي بين ضحايا تحطم طائرة في نيبال وارتفاع الحصيلة إلى 68 قتيلاً

النقاط الرئيسية أظهرت لقطات تلفزيونية محلية في وقت سابق عمال الإنقاذ وهم يتدافعون حول الأجزاء المحطمة من الطائرة

كان الطقس صافياً ولم يكن هناك مؤشر فوري على سبب الحادث

أكدت السلطات مقتل 28 شخصاً في تحطّم طائرة على متنها 72 شخصاً في نيبال الأحد

صرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 (جثة) نقلت الى المستشفيات"، مضيفاً أنه تم العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.





وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل.





من جهتها، أفادت شركة الطيران بأن 15 أجنبياً كانوا بين ركاب الطائرة.



وقالت سودراشان باردولا من شركة "يتي ايرلاينز" إن خمسة منهم من الهند وأربعة من روسيا، وكوريَين اثنين، وأسترالي وأرجنتيني وإيرلندي وفرنسي.





وتعد هذه الكارثة الأحدث في سجل سلامة الطيران السيئ في هذه الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.



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