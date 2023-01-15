أسترالي بين ضحايا تحطم طائرة في نيبال وارتفاع الحصيلة إلى 68 قتيلاً

أفادت تقارير أن مواطناً أسترالياً هو من بين عشرات قتلوا في أسوأ حادث طيران في نيبال منذ عقود، فيما قالت السلطات النيبالية إنه تم العثور على 68 جثة بعد تحطم طائرة ركاب تقل 72 شخصاً في مدينة بوخارا.

A woman crying

A woman cries as the body of a relative, a victim of the plane crash, is brought to a hospital in Pokhara, Nepal on Sunday. Source: AP / Yunish Gurung

النقاط الرئيسية
  • أظهرت لقطات تلفزيونية محلية في وقت سابق عمال الإنقاذ وهم يتدافعون حول الأجزاء المحطمة من الطائرة
  • كان الطقس صافياً ولم يكن هناك مؤشر فوري على سبب الحادث
  • أكدت السلطات مقتل 28 شخصاً في تحطّم طائرة على متنها 72 شخصاً في نيبال الأحد
صرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 (جثة) نقلت الى المستشفيات"، مضيفاً أنه تم العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل.

من جهتها، أفادت شركة الطيران بأن 15 أجنبياً كانوا بين ركاب الطائرة.
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وقالت سودراشان باردولا من شركة "يتي ايرلاينز" إن خمسة منهم من الهند وأربعة من روسيا، وكوريَين اثنين، وأسترالي وأرجنتيني وإيرلندي وفرنسي.

وتعد هذه الكارثة الأحدث في سجل سلامة الطيران السيئ في هذه الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.
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نشر في: 16/01/2023 9:37am
المصدر: SBS
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