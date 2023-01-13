ثلاث شابات عربيات تجسِّدن حبهن لفلسطين والتراث العربي في سوق عالمي في سيدني

النقاط الرئيسية: ثلاث شابات عربيات يؤسسن سوق القرية العالمية في سيدني.

استوحينا الفكرة من القرية العالمية في دبي والأردن لجمع الثقافات المتعددة في مكان واحد.

نريد أن يتعلم أولادنا عاداتنا وتقاليدنا العربية هنا في أستراليا.

تحدثت كل من لارا وآية وفاطمة لأس بي لأس عربي 24 حول العلاقة التي تجمهن منذ نعومة أظافرهن، حيث إن لارا وفاطمة أختان تربطهما علاقة وطيدة بلارا منذ طفولتهن. وقد ورثن هذه العلاقة من آبائهن الذين تعود صداقتهم لأيام الدراسة الجامعية.





تقول آية،



تربطنا علاقة أخوة لا صداقة فحسب، وقوتنا في اتحادنا ونشكل فريقاً قوياً جداً.

تقول فاطمة أنه بعدما كانت هي وأختها يقمن معارض بصورة منفصلة عن لارا، رأين أنهن قادرات على تكميل بعضهن البعض إذا عملوا سوياً، فقررن توحيد جهودهن لإنشاء معارض وبازارات أكبر وأكثر نجاحاً.



Source: Supplied / Lara Hawwash تضيف لارا أن أحد أهدافهن هو مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة، خاصة أن الكثير من العرب لا يعرفون من أين يبدؤون التسويق لمصالحهم التجارية، فكانت هذه المعارض هي السبيل لذلك.





أما بالنسبة للقرية العالمية The Global Village Market التي يعملن عليها حالياً، فقد قالت لارا:



استوحينا الفكرة من القرية العالمية في دبي والأردن التي زرتها عدة مرات حيث تجتمع ثقافات بلدان متعددة، وكون أستراليا بلد متعدد الثقافات والجنسيات فكرنا أنه لما لا نقوم بالشيء نفسه في سيدني.

ومن المؤكد أن تحضير وتنظيم سوق القرية العالمية لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب شهوراً من العمل والجد الذي يبدأنه بوضع خطة تضمن مشاركة أكبر قدر من البلدان العربية.



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وبما أن كلاً من السيدات الثلاث يملكن حسابات فعالة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيقمن بالإعلان عنه أولاً عبر صفحاتهن ومن هنا يبدأ أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة التواصل معهن للمشاركة في المعرض.



Source: Supplied كما تؤكد آية أن الهدف الأساسي من تنظيم سوق القرية العالمية وغيرها من المعارض هو تقوية الوعي لدى أبناء الجالية العربية بالتراث الثقافي العربي وإبقائه حياً في أستراليا.





وأضافت لارا أنهن يسعين إلى تعريف الجيل الجديد والأطفال من أبناء الجالية العربية بالعادات والتقاليد والأزياء العربية الأصيلة التي لا يمكنهم التعرف عليها في المجتمع الأسترالي.



من هنا سيتخلل سوق القرية العالمية فقرات عديدة تشمل عرض أزياء من دول عربية مختلفة، وعرض أزياء للأطفال ودبكة من ثقافات عربية مختلفة كاللبنانية والسورية والفلسطينية إضافة إلى المسابقات والجوائز.





كما سيكون هناك زوايا مختلفة للمنتجات المصنوعة يدوياً والأطعمة والكنافة ورسم الحنة والتي هي جميعها من صميم الثقافة العربية.



هدفنا هو جمع كل الجاليات العربية في مكان واحد.

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