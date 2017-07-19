مهاجر لبناني يجلب طعم حلويات ومعجنات بلده إلى أستراليا

النقاط الرئيسية استطاع السيد حسام أفيوني فتح مصلحته التجارية الخاصة بتقديم الحلويات والمعجنات اللبنانية التي قال عنها انها رفيق أوقات الأفراح والاحزان

تتميز مصلحة أفيوني بجلب طعم حلويات ومعجنات لبنان إلى استراليا

قال حسام أفيوني إن الذي يميز مصلحته هو انه يعطي عمله حقه ويقدم ما يرضيه للزبون

قصة اليوم تتحدث عن نجاح المهاجر اللبناني حسام أفيوني الذي وصل إلى أستراليا في أواخر العام 1990 عندما كان يبلغ من العمر خمسةً عشر عاماً. استطاع السيد حسام أفيوني فتح مصلحته التجارية الخاصة بتقديم الحلويات والمعجنات اللبنانية التي قال عنها انها رفيق أوقات الأفراح والاحزان.



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تتميز حلويات Afiouni Sweets and Pastries انها تجلب للمهاجر العربي الطعم الأصلي للحلويات والمعجنات اللبنانية. ويُضيف السيد حسام انه على الرغم من التعب والارهاق في العمل ليلاً ونهاراً مع عائلته في مصلحتهم التجارية، الا ان حبه لعمله ينسيه المتاعب والصعوبات التي تواجهه وتواجه عائلته يومياً



وقال السيد حسام أفيوني انه من مواليد 1974. وصل الى استراليا أواخر عام 1990 وهو من سكان لبنان طرابلس المينا. "وصلت الى استراليا كأي مواطن يبحث عن الاستقرار رغم ان الوطن غالي على كل انسان. انهيت دراستي الثانوية ودخلت الجامعة ولكن لم أكمل الدراسة لاني عدت الى لبنان لان اخي كان مريضا".





وأضاف، لبرنامج أستراليا اليوم، "بدأت العمل مع اخي في مجال الحلويات وتزوجت وكونت اسرة واستقريت وقررت ان افتح بعدها مصلحتي الخاصة."



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"أتميز بجلب طعم حلويات ومعجنات بلدي لبنان إلى استراليا. الذي يميز مصلحتي هو اعطي عملي حقه واقدم ما يرضيني للزبون".





بدأ السيد حسام أفيوني بتعلم هذه المهنة من اخيه "وأبدعت فيها الى ان قمنا بتوسيع عملنا وأصبح لدينا عدد من العاملين فيها."



وتابع السيد حسان أفيوني "الأشياء التي تميز مصلحتي عن المصالح التجارية الأخرى. أقدم الأفضل دائما وأصنع الأنواع الفاخرة هنا في استراليا. ما يقارب 50-60-100 نوع من الحلويات والمعجنات".





"التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نقدم في المحل حلويات لبنانية مثل زنود الست والكنافة بالجبنة والقشطة والمفروكة بالمكسرات وأنواع البقلاوة المختلفة بالسمن البلدي الأصلي وأصناف متنوعة أخرى بالاضافة الى لحم بعجين للفطور وهذه الأكلة يفصلها الناس دائما."





"مصلحة العائلة تكون أكثر تعبا وارهاقا. ولكن نحن اتخذنا طريقا ثانيا بمفهوم المصلحة. زوجتي صبرت عليه في أوقات العمل الطويلة وخاصة اولادي كانوا صغارا. نستشر بعضنا البعض وتحدثت مع زوجتي هل تتفهمون عملي الطويل فأجابوني نعم نحن معك."





وخلص حسام أفيوني إلى القول "نحن جميعا بالاضافة الى الكادر الذي معنا يعطينا كل الطاقة ويعتبرون المحل مثل بيتهم. نحن جميعا نعمل بجد وإخلاص لتقديم الأفضل."





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