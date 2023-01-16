خرج من الغيبوبة "ويجيب على أسئلة": ابن الـ 10 سنوات ينجو من الموت بعدما فقد والدته بتحطم مروحية في كوينزلاند

النقاط الرئيسية
- استيقظ الطفل نيكولاس تادرس، اللبناني الأصل، والبالغ من العمر 10 سنوات بعد أن كان في غيبوبة إثر اصطدام مروحيتين وتحطمهما في جولد كوست يوم 2 يناير/كانون الثاني
- أجاب تادرس على بعض الأسئة بإيماءة أو هزة رأس
- كانت والدته قد توفيت في الحادث وتم تحديد موعد جنازتها اليوم الإثنين في سيدني
استيقظ الطفل نيكولاس تادرس، اللبناني الأصل، والبالغ من العمر 10 سنوات بعد أن كان في غيبوبة إثر اصطدام مروحيتين وتحطمهما في جولد كوست يوم 2 يناير/كانون الثاني.
ونشر والد الطفل سيمون تادرس، منشوراً على وسائل التواصل الإجتماعي يوضح فيه حالة نيكولاس، مشيراً إلى أنه لم يعد على أجهزة دعم الحياة ولكنه لا يزال على جهاز التنفس الاصطناعي.
لقد خفضوا دواء التخدير الخاص به لمعرفة ما إذا كان يستجيب، وقد استيقظ وأصبح قادرًا على الرد على بعض الأسئلة بإيماءة أو هزة رأس.
أضاف الأب، "إنه قادر أيضاً على إمساك يدي ولكن لا يوجد حتى الآن أي حركة في ساقيه".
ولكن من المرجح أن يكون ذلك بسبب كسر في عظام ساقيه.
"بسبب مستويات الألم والقلق، اضطروا لتخديره مجدداً".
وشكر سيمون تاردس كل من قدم الدعم للعائلة وقال إن نيكولاس، الذي أجرى العديد من العمليات الجراحية في مستشفى كوينزلاند للأطفال الأسبوع الماضي، سيخضع لمزيد من العمليات في الأسبوع المقبل.
وكانت والدة نيوكلاس، فانيسا جعجع تادرس، قد توفيت في الحادث عن عمر 36 عاماً. وستقام مراسم جنازتها اليوم الإثنين في سيدني.
ومن غير المتوقع أن ينجز محققو مكتب سلامة النقل الجوي تحقيقهم في الحادث حتى أيلول/سبتمبر 2024.
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