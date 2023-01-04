مأساة تضرب الجالية: لبنانية ضمن ضحايا حادث تحطم مروحيتي كوينزلاند وطفلها في حالة حرجة

النقاط الرئيسية لقيت فانيسا جعجع حتفها بعد أن اصطدام المروحيتين المروع في جولد كوست

أدى الحادث إلى مقتل الطيار أشلي جينكينسون وشخصان آخران من المملكة المتحدة

يحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي في التصادم المميت لمعرفة ملابسات الحادث.

مأساة مفجعة يعيشها والد طفل عمره 10 سنوات من سيدني، بعد اصطدام طائرتين هليكوبتر في الجو على جولد كوست مما أسفر عن مقتل والدة الطفل وثلاثة آخرين.





كتب سايمون تادروس على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء: "أسأل إذا كان بإمكان الجميع أن يصلوا من أجل نيكي، حتى يتمكن من الاستيقاظ والتعافي بشكل جيد".





"إنه في غيبوبة على جهاز دعم الحياة لمساعدته على التنفس. إنه في حالة خطيرة وحرجة للغاية. أطلب كل صلواتكم لإعادة طفلي الصغير إليّ."



A collision between two helicopters on Gold Coast killed four people and injured 13 others. Source: AAP / DAVE HUNT توفيت زوجة تادروس، فانيسا البالغة من العمر 36 عامًا، والمعروفة أيضًا باسم فانيسا جعجع، بعد أن اصطدمت طائرتان سي وورلد هليكوبتر ببعضهما البعض في الجو بعد ظهر يوم الاثنين الماضي.





كما أدى الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة ملاهي سي وورلد إلى مقتل الطيار البريطاني آشلي جينكينسون بعمر 40 عامًا، ورون وديان هيوز بعمر 65 و57 عامًا على التوالي، من ليفربول في المملكة المتحدة.





وفقدت إحدى المروحيات، التي كانت تقل ستة أشخاص من بينهم الأربعة الذين لقوا حتفهم، شفرات الدوار الرئيسية واصطدمت بشدة بشريط رملي بالقرب من جولد كوست.





ولا يزال الناجون، وهما ليون دي سيلفا البالغ من العمر تسع سنوات ووالدته ويني دي سيلفا، من جيلونج بفيكتوريا في المستشفى.



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وقال نيل، زوج دي سيلفا، في حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت إن الأسرة كانت في إجازة سريعة في كوينزلاند.





وقال دي سيلفا: "لحسن الحظ، كلاهما على قيد الحياة، ولكن أمامهما الكثير من العمليات الجراحية مما يعني أن العائلة ستحتاج إلى البقاء هنا في جولد كوست ولن أتمكن من العودة إلى العمل".





أصيب طيار المروحية الثانية مايكل جيمس، البالغ من العمر 52 عامًا، وأربعة من ركابها الخمسة بجروح بسبب الشظايا عندما اصطدم الدوار الرئيسي للطائرة الأخرى بقمرة القيادة.





وأكد متحدث باسم وزارة الصحة بكوينزلاند أن ثلاثة أشخاص من أصل ستة من المروحية الثانية، بما في ذلك الطيار، ما زالوا في المستشفى.





وكان من بين ركاب المروحية الثانية امرأة من غرب أستراليا وزوجين نيوزيلنديين في الأربعينيات من العمر.



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هذا ويحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB) في الحادث، وعلى وجه الخصوص ما كان يحدث داخل قمرة القيادة عند نقطة الاصطدام.





وصرح أنجوس ميتشل رئيس المكتب بأن طائرة جينكينسون أقلعت وظلت في الجو لمدة تقل عن 20 ثانية قبل أن تضرب شفراتها الدوارة الرئيسية قمرة القيادة للطائرة الثانية التي كانت قادمة للهبوط.





وقال للصحفيين يوم الثلاثاء "لا نعرف على وجه الدقة حتى الآن إذا ما كانت تلك لحظة الاصطدام الأولى أم لا".





"لكن هذا في حد ذاته أدى إلى انفصال الدوار الرئيسي وعلبة التروس عن المروحية الرئيسية، التي لم يكن بها رافعة في ذلك الوقت، وسقطت بشدة على الأرض."





وقد تم رفع حطام الطائرتين من موقع الحادث يوم الثلاثاء.



