مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة خاصة بجنوب غرب سيدني يثير قلق السلطات

النقاط الرئيسية تحطم طائر ة خفيفة بجنوب غرب سيدني أسفر عن مقتل شخصين

سقطت الطائرة في منطقة أدغال وأدت إلى نشوب حريق تم السيطرة عليه بسرعة

فتحت وكالة سلامة النقل الوطنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث

شهدت منطقة Appen عصر الأمس حادث تحطم طائرة خفيفة خاصة كان على متنها شخصان حوالي الساعة الثالثة مساءا.



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سقطت الطائرة في الأدغال بالقرب من طريق Appen جنوب غرب سيدني، حيث أكدت خدمات الطوارئ في موقع الحادث عن وفاة شخصين على متنها.





هذا وستقوم وكالة سلامة النقل الوطنية (ATSB) بفتح تحقيق لفحص بقايا الطائرة للوقوف على ملابسات الحادث الذي أيضا أدى إلى واندلاع حريق في منطقة الادغال القريبة من الموقع.



NSW Police and Forensic Services officers at the scene of a light plane crash in bushland near Appin, south-west of Sydney, Tuesday, December 27, 2022. A light plane crash which killed two people and sparked a grass fire in southwest Sydney will be examined by the national transport safety agency. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE ولم يتم التعرف على الضحيتين رسميا بعد، حيث يقوم رجال المعمل الجنائي بتحليل وفحص الحطام من موقع الحادث.





وأثار هذا الحادث قلق السلطات، حيث تكررت في الفترة الأخيرة حوادث الطائرات الخاصة في عدة ولايات أسترالية خلال العام الماضي.





وأشارت الوكالة إلى أهمية اتباع قواعد السلامة المنصوص عليها عند استخدام تلك المركبات بعد الحوادث المتكررة مؤخرا.



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وصرّح أنجوس ميتشل رئيس الوكالة بأن فريقًا من ضباط سلامة النقل من كانبرا وبريزبان قد بدأوا تحقيقاتهم في موقع الحادث مساء الاثنين.





وقال إن "التحقيق الأولي للسلامة سيشمل فحص الحطام وتقييم سجلات الطائرات والطيارين ومعلومات الطقس وأي بيانات مسجلة متاحة".



NSW Police and Forensic Services officers at the scene of a light plane crash in bushland near Appin, south-west of Sydney, Tuesday, December 27, 2022. A light plane crash which killed two people and sparked a grass fire in southwest Sydney will be examined by the national transport safety agency. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE وطلب رئيس الوكالة من أي شخص قد يكون قد شاهد الطائرة أثناء الطيران أو لديه أي لقطات مصورة أن يتصل بالوكالة عبر الموقع الإلكتروني.





ومن المتوقع صدور تقرير أولي عن ملابسات الحادث في غضون ثمانية أسابيع.



