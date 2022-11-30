تحطم طائرة مروحية على سقف منزل في ملبورن

النقاط الرئيسية طائرة مروحية تتحطم على سقف منزل في ملبورن والطيار يصاب بجروح غير خطيرة

وقع الحادث في مينتون في جنوب شرق المدينة اليوم الأربعاء حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر

لم يكن أحد في المنزل وقت وقوع الحادث

وقع الحادث في مينتون في جنوب شرق المدينة اليوم الأربعاء حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.





وأصيب الطيار بجروح في الجزء السفلي من جسده وتم نقله إلى مستشفى ألفريد لتلقي العلاج.





وظل الرجل محاصراً لمدة ساعة تقريباً قبل أن تستخدم خدمات الطوارئ رافعة لتحريره من وسط الحطام.





ولم يكن أحد في المنزل وقت وقوع الحادث.



ولا تزال الطرق المحيطة بالحادث مغلقة وتتعامل السلطات معها كمسرح جريمة حتى إشعار آخر.





وقال الرقيب الأول في شرطة فيكتوريا أندرو وايز إنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث.





وصرّح للصحفيين من موقع الحادث، "إنها مراحل مبكرة جدا من التحقيق."



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"كل ما نعرفه هو أنه كان هناك راكب واحد في المروحية ونحن غير متأكدين من سبب الحادث."





وسوف تقوم السلطات بتقييم سلامة المنزل قبل السماح للسكان بالعودة.





وتولى مكتب سلامة الحركة الجوية التحقيق بمساعدة شرطة فيكتوريا.





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