مدرب منتخب البرازيل يبحث عن مشجع عربي تعامل بشهامة مع أسرته. فما الذي حدث؟ (الفيديو بالداخل)

"الرياضة تمنحنا الكثير من الأشياء الجميلة."





هكذا تحدث مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ "تيتي" عن موقف تعرضت له أسرته عندما حمل شاب عربي يرتدي العلم الفلسطيني حفيده حتى محطة المترو.





بعد انتهاء مباراة البرازيل وصربيا وبينما كان ذلك الشاب يسير في طريقه إلى مترو الأنفاق رأى امرأتين تحملان طفلين فعرض عليهما المساعدة وحمل أحد الطفلين على كتفه.





لم يكن الشاب يعلم أن الطفل حفيد مدرب منتخب البرازيل الذي تأثر بالموقف واستغل المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن كرم أخلاق الشاب وأعلن أنه يبحث عنه.



تحدثت بترا طوق وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



















