أس بي أس عربي۲٤

مدرب منتخب البرازيل يبحث عن مشجع عربي تعامل بشهامة مع أسرته. فما الذي حدث؟ (الفيديو بالداخل)

أس بي أس عربي۲٤

Brazil vs Switzerland

Estadio 974 Head Coach of Brazil, Tite during a match between Brazil and Switzerland, valid for the group stage of the World Cup, held at Estadio 974 in Doha, Qatar. (Marcio Machado/SPP) (Photo by Marcio Machado/SPP/Sipa USA) Credit: Sports Press Photo/Sipa USA

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نشر في: 30/11/2022 11:12am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva Mezher
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 30/11/2022 11:12am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva Mezher
المصدر: SBS
"الرياضة تمنحنا الكثير من الأشياء الجميلة."

هكذا تحدث مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ "تيتي" عن موقف تعرضت له أسرته عندما حمل شاب عربي يرتدي العلم الفلسطيني حفيده حتى محطة المترو.

بعد انتهاء مباراة البرازيل وصربيا وبينما كان ذلك الشاب يسير في طريقه إلى مترو الأنفاق رأى امرأتين تحملان طفلين فعرض عليهما المساعدة وحمل أحد الطفلين على كتفه.

لم يكن الشاب يعلم أن الطفل حفيد مدرب منتخب البرازيل الذي تأثر بالموقف واستغل المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن كرم أخلاق الشاب وأعلن أنه يبحث عنه.
تحدثت بترا طوق وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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