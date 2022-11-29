إشارة باليدين بين أب وابنه في مباراة أستراليا وتونس تخطف الأضواء في كأس العالم

النقاط الرئيسية سجل ميتشيل ديوك هدف الفوز في مباراة أستراليا وتونس يوم السبت

احتفل المهاجم بإشارة إلى ابنه جاكسون الذي كان وسط الجمهور

تصدرت اللحظة الفريدة بين الأب والابن عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم

ربما كان ميتشيل ديوك هو الاسم الذي انتشر على شفاه الجميع بعد فوز منتخب الجزائر على تونس يوم السبت، لكن لحظة مؤثرة في المباراة دفعت ابنه إلى الأضواء حول العالم.





بعد تسجيل هدف الفوز في المباراة مما ضمن لأستراليا أول نصر بكأس العالم منذ 12 عاماً، اندفع ديوك نحو الجمهور ورسم رمز "J" بيديه تكريماً لابنه جاكسون.



انتقلت كاميرات التلفزيون في استاد الجنوب لتلتقط مشاهد لجاكسون الذي كان يرتدي قميص والده مع الفريق الأسترالي التي تحمل الرقم 15 وهو يرد على أبيه بنفس الإشارة.





وقال مهاجم منتخب السوكيروس للفيفا، "يبدو أن رد الفعل كان رائعاً حول العالم".



"لقد سرق مني الأضواء لكني سأتقبل ذلك - إنه نجم صغير وأنا سعيد لأنه يتصدر كل العناوين".





"أنا متأكد من أنه سيشعر بأنه ملك صغير عندما يعود إلى مدرسته".





كان ديوك يعيش بعيداً عن زوجته وابنه وابنته المقيمين في المملكة المتحدة منذ توقيع عقده مع نادي فاجيانو أوكاياما الياباني في آب/أغسطس من العام الماضي.



قال ديوك: "أن نشارك في تلك اللحظة معه شيء سوف يبقى معنا، ويكون من أفضل الذكريات في حياتنا".





"أنا متأكد من أنه عندما يكبر قليلاً سيكون قادراً على تقدير ذلك أكثر بقليل".





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