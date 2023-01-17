إلغاء تأشيرة مسافر وتغريمه 3,300 دولار لعدم التصريح عن لحوم وأجبان حاول إدخالها إلى أستراليا

رجل إسباني قادم إلى أستراليا أصبح أول مسافر يتم تغريمه بموجب قوانين الأمن الحيوي الجديدة بعد فشله في الإفصاح عن أكثر من كيلوغرام من اللحوم والأجبان كانت في حقائبه.

Sealed meat and cheese on a metal table.

ชายชาวสเปนผู้หนึ่งถูกยกเลิกวีซ่าและถูกปรับ จากการนำชีสและเนื้อสัตว์ติดตัวเข้ามา โดยไม่ได้สำแดง Source: AAP / Supplied

النقاط الرئيسية
  • تم إلغاء تأشيرة الرجل الإسباني البالغ من العمر 20 عاماً وغرامة قدرها 3,300 دولار لجلبه أجباناً ولحوماً غير مصرح بها
  • تم إيقاف المسافر في مطار بيرث الأسبوع الماضي
  • أصبح الإسباني أول شخص يتم تغريمه بموجب قوانين الأمن البيولوجي التي باتت أكثر صرامة
أصبح مسافر إسباني أول شخص يتم تغريمه بموجب قوانين الأمن الحيوي المشددة بعد أن فشل في الإفصاح عن اللحوم والجبن التي كان يحملها في حقائبه.

تم إلغاء تأشيرة الرجل البالغ من العمر 20 عاماً وتم تغريمه 3,300 دولار لحمله أكثر من كيلوغرام واحد من لحم الخنزير النيء والجبن غير المصرح به.

تم إيقاف الرجل في مطار بيرث يوم الثلاثاء الماضي بعدما فشل في التصريح عن 275 جرام من بانسيتا لحم الخنزير و665 جرام من لحم الخنزير غير التجاري وحوالي 300 جرام من جبن الماعز وضعها في حقائبه.

وكانت حكومة ألبانيزي قد أعلنت في أكتوبر أنها ستقوم بزيادة الغرامات على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يحملون مواد محظورة، في محاولة لمكافحة تسرب الأمراض والآفات إلى أستراليا.

وبموجب القانون السابق، كان الرجل سيتعرض لإلغاء التأشيرة وغرامة بقيمة 2,664 دولار.
People walking through a terminal at Perth Airport.
The man was stopped at Perth airport last Tuesday. Source: AAP / Richard Wainwright
ويتم ترحيل المسافرين الذين تم إلغاء تأشيراتهم من أستراليا في أقرب رحلة متاحة ويمكن أن يواجهوا فترة استبعاد لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتقدموا بطلب لإعادة التقديم.

وقال وزير الزراعة موراي وات لوكالة الأنباء AAP إن القوانين الجديدة لن تثني المسافرين عن القدوم إلى أستراليا.

وأضاف، "أعتقد أن الغالبية العظمى من السياح يلتزمون بالقانون ويصرحون عن مواد تتعلق بالأمن البيولوجي عند وصولهم وهذا ما لم يفعله هذا الرجل".

"لو كان قد صرّح عن هذه المنتجات، لكان تم اتخاذ إجراءات أخرى، لكن المشكلة أنه لم يعلن عنها".
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"نحن جادون بشأن إبقاء الأمراض خارج البلاد ويحتاج المسافرون إلى تذكر ذلك عندما يحاولون دخول أستراليا."

ودعا السناتور وات المسافرين الدوليين إلى التفكير ملياً في تصريحات التي يقدمونها والإبلاغ عن أي شيء موضع شك.

يأتي ذلك فيما أصدرت وزارة الزراعة تحذيراً بشأن السنة القمرية الجديدة التي تبدأ يوم الأحد.

وقال أحد مسؤولي الوزارة إن هدايا السنة القمرية الجديدة التي غالباً ما تكون طروداً غذائية يمكن أن يتم اعتراضها على الحدود.
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أضاف، "لسوء الحظ، هناك بعض الهدايا التقليدية للسنة القمرية الجديدة التي يمكن أن تنقل الآفات والأمراض إلى أستراليا".

وتشير التقديرات إلى أن تفشي مرض الحمى القلاعية في أستراليا كلّف الاقتصاد أكثر من 80 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ويواجه المسافرون الذين يفشلون في التصريح عن مواد متعلقة بمخاطر الأمن البيولوجي على الحدود غرامات تصل إلى 5,500 دولار وإلغاء تأشيراتهم.

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نشر في: 17/01/2023 12:45pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP
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