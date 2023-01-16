هل يصبح مقتل آية مصاروة في ملبورن جسرا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

النقاط الرئيسية حصلت جريمة الاعتداء والقتل مساء 15 يناير 2019 وتم اكتشاف جثتها صباح 16 يناير

تم الحكم على مرتكب الجريمة بالسجن لمدة 36 عاما

مشروع روزانا يتقدم بمبادرة تحمل اسم آية يتم من خلالها تدريب أطباء فلسطينين في مستشفيات اسرائيلية

بعد مرور أربع سنوات على جريمة قتل آية مصاروة في ملبورن يتم اطلاق برنامج تدريبي طبي يتم من خلاله تدريب طبيبين فلسطينيين في مستشفيين إسرائيليين في تل أبيب.





وكردة فعل على مقتلها وبعد حوادث قتل مشابهة طاولت غيرها من النساء في العام الذي سبق، عبرت النساء في أنحاء أستراليا عن الغضب حول عدم الأمان في الشوارع.





كما ونظمت جامعة لاتروب وقفة حداد على آية مصاروة وتجمع كثيرون على درج برلمان ولاية فيكتوريا للمطالبة بإنهاء العنف الموجه للنساء والأطفال.



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رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز عبر عن ألمه وقال حينها إن آية كان يجب أن تكون آمنة في فيكتوريا.



وقد أقر Cody Herrman (21 عاما) بالذنب في جريمة الاغتصاب والقتل، وحكم عليه بعد تسعة أشهر من مقتلها، بالسجن لمدة 36 عاما.





وكان والد آية السيد سعيد مصاروة حضر إلى ملبورن وقال بعد جلسة النطق بالحكم، إن الانتقام ليس ما تبتغيه العائلة.



وكان قد تم إطلاق برنامج آية مصاروة للزمالة الطبية في عام 2019 لكنه توقف مرحليا بسبب جائحة كورونا.





وبعد أربع سنوات، تدعم العائلة برنامج زمالة طبية يقام باسم آية مصاروة يحصل من خلاله أطباء فلسطينيون على التدريب في مستشفيات إسرائيلية.





ويقول والد آية السيد سعيد مصاروة إن هذا البرنامج يحقق آمال أية بجعل العالم مكانا أفضل.



Aiia Maasarwe's father Saeed Maasarwe at the vigil for his daughter in Melbourne on Friday. Source: AAP تدير البرنامج مؤسسة غير حكومية مقرها ملبورن وتعرف باسم مشروع روزانا.





ويقول السيد رون فنكل إن مهمة مشروع روزانا هو "بناء تفهم أكبر بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال الصحة وبناء القدرات الصحية الفلسطينية بنفس الوقت" وأن برنامج الزمالة يأتي لتكريم آية وعائلتها.





ويضيف: "أي شخص يمكن أن يساهم في بناء عملية السلام".



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ومن خلال برنامج الزمالة سوف يتلقى الدكتور أحمد شاهين وهو طبيب متخصص بأمراض العيون لدى الأطفال، والدكتورة ربى وهي طبيبة أطفال متخصصة بالعناية المكثفة، تدريبا إضافيا يتمكنان من خلاله من تنمية قدراتهما ومهاراتهما في مجال تخصصهما.





ومن خلال برنامج الزمالة سوف يتلقى الدكتورأحمد شاهين وهو طبيب متخصص بأمراض العيون لدى الأطفال، والدكتورة ربى وهي طبيبة أطفال متخصصة بالعناية المكثفة، تدريبا إضافيا يتمكنان من خلاله من تنمية قدراتهما ومهاراتهما في مجال تخصصهما.





ويقول الدكتور أحمد شاهين إن مشروع روزانا وهذا البرنامج التدريبي، سوف يفيد الأطفال الفلسطينيين والمستشفى الذي يعمل فيه في مدينة الخليل.





كما وقالت الدكتورة ربى رزق إن برنامج الزمالة الذي يدعمه مشروع روزانا سوف يحسن من مهاراتها ويفيد مستشفى المقاصد في القدس حيث تعمل.





جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية تدعم مشروع روزانا غير ان هناك بعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من التي تعارض هذا المشروع.





ويقول الدكتور عدنان فرهود المدير الطبي لمستشفى المقاصد في القدس إنه يأمل بأن يؤدي هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدمات طبية لأطفال غزة والضفة الغربية.





للحصول على دعم لضحايا الاعتداءات الجنسية يمكن الاتصال على الرقم 1800737732 أو زيارة الموقع 1800RESPECT.org.au

للحصول على دعم نفسي في حالات الحزن يمكن الاتصال على الرقم 1300845745 او زيارة الموقع griefline.org.au

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