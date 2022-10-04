بعد خرق شبكة Optus: هذا هو موقف الأستراليين من خصوصية بياناتهم

وجدت نتائج استطلاع Guardian Essential، الذي نُشر يوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف المشاركين أيدوا فرض قيود أكثر صرامة على المعلومات التي يمكن للشركات جمعها عن المستهلكين.



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كما قالت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 1,050 شخصاً إنهم قلقون بشأن القراصنة الذين يسرقون هويتهم لإنشاء حسابات بنكية، رغم أن 21% فقط قالوا إنهم تأثروا بشكل مباشر بخرق Optus.





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يأتي الاستطلاع بعدما أعلنت الشركة الأم لـ Optus بأنها وكلت محامين للدفاع عنها في حال تعرضت لأي دعوى جماعية بشأن الاختراق الذي شمل التفاصيل الشخصية لأكثر من 10 ملايين عميل.





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