بعد خرق شبكة Optus: هذا هو موقف الأستراليين من خصوصية بياناتهم

ستدعم غالبية الأستراليين خطوة لتعزيز حماية الخصوصية في في أعقاب الاختراق الهائل للبيانات في شركة الاتصالات العملاقة Optus.

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اختراق بيانات Optus عرّض للخطر التفاصيل الشخصية لأكثر من 10 ملايين عميل. Source: Flickr

وجدت نتائج استطلاع Guardian Essential، الذي نُشر يوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف المشاركين أيدوا فرض قيود أكثر صرامة على المعلومات التي يمكن للشركات جمعها عن المستهلكين.
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كما قالت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 1,050 شخصاً إنهم قلقون بشأن القراصنة الذين يسرقون هويتهم لإنشاء حسابات بنكية، رغم أن 21% فقط قالوا إنهم تأثروا بشكل مباشر بخرق Optus.

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يأتي الاستطلاع بعدما أعلنت الشركة الأم لـ Optus بأنها وكلت محامين للدفاع عنها في حال تعرضت لأي دعوى جماعية بشأن الاختراق الذي شمل التفاصيل الشخصية لأكثر من 10 ملايين عميل.

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نشر في: 4/10/2022 11:45am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP