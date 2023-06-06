مع اقتراب موسم الإقرار الضريبي: احذروا من هؤلاء الأشخاص!

تتزايد التحذيرات من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت مع اقتراب موسم الإقرار الضريبي، مما يدفع الأستراليين لتوخي المزيد من الحيطة والحذر.

How to lodge your tax return in a correct way?

Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • تم تسجيل ما يقرب من 20,000 تقرير مشبوه خلال العام الماضي وفقًا لمكتب الضرائب الأسترالي
  • دعا وزير الخدمات المالية ستيفن جونز الأفراد لليقظة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن "المحتالين" يستهدفون الأشخاص بشكل متزايد في فترة الإقرار الضريبي
  • مكتب الضرائب لا يقوم بإرسال أي روابط لتسجيل الدخول إلى خدماته الإلكترونية، كما لا يطلب من الأفراد إرسال المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تم تسجيل ما يقرب من 20,000 تقرير مشبوه خلال العام الماضي وفقًا لمكتب الضرائب الأسترالي. حيث تسلم المكتب 19,843 تقريرًا عن عمليات احتيال في السنة المالية الماضية 2022-2023.

ومن المتوقع أن يشهد نشاط الاحتيال زيادة مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخدمات المالية ستيفن جونز الأفراد لليقظة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن "المحتالين" يستهدفون الأشخاص بشكل متزايد في فترة الإقرار الضريبي.
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"نحث الجميع على البقاء حذرين من عمليات الاحتيال طوال العام، وخاصة في الأوقات التي تتزايد فيها هذه الحالات".
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ويستخدم المحتالون أساليب متنوعة لخداع ضحاياهم، فقد ينتحلون صفة موظفين في مكتب الضرائب ويتصلون بالأفراد عبر إرسال روابط مزيفة تطلب إدخال معلومات تسجيل الدخول إلى حساب myGov.

ومن الممكن أن يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ويقوموا بالتعريف عن أنفسهم كموظفين في مكتب الضرائب ويعرضون مساعدتهم فيما يتعلق بالضرائب والمعاش التقاعدي ومجالات أخرى.

الجدير بالذكر أن مكتب الضرائب لا يقوم بإرسال أي روابط لتسجيل الدخول إلى خدماته الإلكترونية، كما لا يطلب من الأفراد إرسال المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
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من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي عن حزمة بقيمة 86.5 مليون دولار لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، ضمن جهودها للتصدي لهذه الجرائم وحماية المواطنين من الاحتيال الضريبي عبر الوسائل الإلكترونية.

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نشر في: 6/06/2023 12:23pm
By AAP-SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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