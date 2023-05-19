حملة جديدة من مكتب الضرائب: إذا كنت تقوم بعمل جانبي ستحتاج معرفة هذه المعلومات

تشمل الأعمال الجانبية كل شيء بدءًا من كسب المال عبر الإنترنت من خلال المنصات الرقمية مثل YouTube و Instagram إلى مشاركة الرحلات أو خدمات توصيل الطعام.

Completing Australian tax form

Close-up view of completing Australian tax form Source: iStockphoto / ymgerman/Getty Images/iStockphoto

النقاط الرئيسية:
  • اعتبارًا من 1 يوليو سيستخدم مسؤولو الضرائب أدوات متطورة لمطابقة البيانات والتحليل
  • سيطلق المكتب حملة إعلانية جديدة لمساعدة دافعي الضرائب على فهم التزاماتهم بشكل أفضل
  • سيبدأ استخدام النظام الجديد لمشاركة المعلومات في يوليو
سيخضع المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي (influencers) والأشخاص الذين يقومون بأعمال صغيرة جانبية للتدقيق هذا الموسم الضريبي حيث يقوم مكتب الضرائب الأسترالي بفرض مراقبة أدق على الشركات وسط أزمة تكلفة المعيشة.

اعتبارًا من 1 يوليو سيستخدم مسؤولو الضرائب أدوات متطورة لمطابقة البيانات والتحليل للوصول إلى دافعي الضرائب الذين لا يبلغون عن دخلهم بالكامل.

بينما يجد الناس طرقًا جديدة لكسب المال بسبب زيادة التضخم قال مساعد مفوض مكتب الضرائب الأسترالي تيم لوه إنه من المهم لأي شخص يزيد دخله عن طريق أعمال جانبية أن يدفع المبلغ الصحيح لمكتب الضرائب.

قال لوه يوم الجمعة: "بينما توجد دائمًا طرق جديدة ومختلفة لكسب المال تظل الالتزامات الضريبية كما هي".

“لا تقع في فخ نسيان تضمين كل دخلك معتقدًا أن مكتب الضرائب لن يلاحظها."
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تشمل الأعمال الجانبية كل شيء بدءًا من كسب المال عبر الإنترنت من خلال المنصات الرقمية مثل YouTube و Instagram إلى مشاركة الرحلات أو خدمات توصيل الطعام.

قال لوه إنه كان من الصعب في بعض الأحيان معرفة ما إذا كانت الأعمال الجانبية الصغيرة من الناحية التقنية عملاً تجاريًا.

سيطلق المكتب حملة إعلانية جديدة لمساعدة دافعي الضرائب على فهم التزاماتهم بشكل أفضل إذا كان عملهم الجانبي يدر عليهم الأموال.

سيبدأ استخدام النظام الجديد لمشاركة المعلومات في يوليو مما يمنح مكتب الضرائب إمكانية الوصول إلى البيانات من المزيد من المنصات الإلكترونية.

سيطابق المكتب هذه المعلومات مع المعلومات التي يقدمها دافعو الضرائب في الإقرار الضريبي أو بيان النشاط لتحديد الدخل الذي لم يتم إدراجه.

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نشر في: 19/05/2023 10:59am
المصدر: AAP

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