هل تعمل من المنزل؟ أخبار جيدة وأخرى سيئة بانتظارك من مكتب الضرائب!

النقاط الرئيسية: يتم إدخال تغييرات على طريقة السعر الثابت لاحتساب استقطاعات العمل من المنزل

ارتفع المعدل الذي يمكنك المطالبة به عن كل ساعة تعمل فيها في المنزل من 52 سنت إلى 67 سنت

اعتباراً من 1 آذار/مارس، سيتعين على دافعي الضرائب الاحتفاظ بسجلات أكثر تفصيلاً لساعات عملهم من المنزل

إذا كنت قد أمضيت السنوات القليلة الماضية في العمل من المنزل، وإذا كنت تعتقد أنك تتكبد نفقات يمكنك المطالبة بها في إقرارك الضريبي، أعد التفكير مرة اخرى.





فقد أعلن مكتب الضرائب الأسترالي عن تغييرات في استقطاعات العمل من المنزل للسنة المالية 2022/23، حيث يواجه بعض دافعي الضرائب مسؤوليات إضافية اعتباراً من 1 آذار/مارس.





إليك ما تحتاج إلى معرفته.



ما الذي تغير؟

للمطالبة بخصومات العمل من المنزل، يمكن لدافعي الضرائب الأستراليين اختيار إحدى طريقتين: طريقة "التكلفة الفعلية" أو طريقة "السعر الثابت".





طريقة السعر الثابت هي الطريقة التي ستشهد تغييراً هذا العام، مع زيادة المبلغ الذي يمكنك المطالبة به مقابل كل ساعة تعمل فيها من المنزل من 52 سنت إلى 67 سنت.





كما يتغير نوع مصاريف العمل من المنزل التي يغطيها السعر، وكذلك السجلات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها.



كما تم إلغاء شرط تخصيص مكتب منزلي للعمل من أجل التمكن من المطالبة بالتخفيضات.





وقال مكتب الضرائب إن التغييرات على طريقة السعر الثابت تم إجراؤها "لتعكس بشكل أفضل ترتيبات العمل من المنزل المعاصر".



ما هي المصاريف التي يتم تغطيتها؟

غطت طريقة السعر الثابت السابقة البالغة 52 سنت الانخفاض في قيمة أثاث المكاتب المنزلية، ونفقات الطاقة للتدفئة والتبريد والإضاءة، وتكلفة تنظيف مكتبك المنزلي المخصص.





وتتضمن طريقة المعدل الثابت المنقحة خصومات على:





· الإنترنت المنزلي والجوال أو البيانات





· استخدام المنزل والهاتف المحمول





· الكهرباء والغاز للتدفئة والتبريد والإضاءة





· القرطاسية والمواد الاستهلاكية للكمبيوتر، مثل ورق الطابعة والحبر





إذا كنت تستخدم طريقة السعر الثابت لحساب نفقات العمل من المنزل، لا يمكنك المطالبة بخصم إضافي منفصل لأي من المواد التي يغطيها.





ولا يزال يُسمح لك بالمطالبة بخصم النفقات التي لا تغطيها هذه الطريقة. ويشمل ذلك مواد مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأثاث المكاتب.





إذا كان أحد المواد يكلف 300 دولار أو أقل وكنت تستخدمه بشكل أساسي للعمل، فيمكنك المطالبة بتخصيص فوري له خلال السنة المالية للشراء.



ولكن إذا كانت تكلفته أكثر من 300 دولار، فيمكنك فقط المطالبة بخصم لانخفاض قيمته على مدار عمره الفعلي.





يمكنك أيضاً المطالبة بأي تكاليف تتكبدها مقابل إصلاح المواد وصيانتها.





إذا كنت تستخدم المواد للأغراض المهنية والشخصية، فيمكنك فقط المطالبة بالجزء المتعلق بالعمل كخصم.





في ظروف خاصة، قد يتمكن دافعو الضرائب الذين لديهم مكتب منزلي مخصص أيضاً من المطالبة بنفقات الإشغال مثل فوائد الرهن العقاري أو الإيجار أو نفقات التنظيف.



ما هي السجلات التي أحتاج إلى الاحتفاظ بها؟

في السنوات المالية السابقة، كان على دافعي الضرائب الاحتفاظ بسجلات للعدد الفعلي لساعات عملهم من المنزل، أو لفترة أربعة أسابيع متواصلة تمثل نمط عملهم المعتاد من المنزل.





ولكن اعتباراً من 1 آذار/مارس، لن يقبل مكتب الضرائب سوى سجل بالساعات الفعلية التي عملت بها من المنزل خلال السنة المالية ذات الصلة. المستندات مثل القوائم أو الجداول الزمنية أو اليوميات ستكون كافية.





أنت بحاجة أيضًا للاحتفاظ بسجلات لكل حساب تتحمل نفقاته. هذا يعني أنك إذا كنت تستخدم هاتفك أثناء العمل من المنزل، فستحتاج إلى الحصول على نسخة من فاتورتك. ينطبق الأمر نفسه على الكهرباء والغاز والإنترنت وأي أثاث أو أجهزة تقنية تستخدمها.



بالنسبة للمهتمين بالتغييرات المتعلقة بحفظ السجلات التي تدخل حيز التنفيذ خلال السنة المالية، لا تقلق، فقد وضع مكتب الضرائب ترتيبات انتقالية.





وقال مساعد مفوض المكتب تيم لوه: "اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2022 إلى 28 شباط/فبراير 2023، سنقبل رقماً قياسياً يمثل إجمالي عدد ساعات العمل من المنزل (على سبيل المثال يوميات مدتها أربعة أسابيع)".





بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لحساب الخصومات الخاصة بك، ينصح مكتب الضرائب بالاحتفاظ بسجلات لجميع النفقات المتعلقة بالعمل التي تتكبدها طوال السنة المالية.





قال لوه: "سيمنحك هذا مزيداً من المرونة لاختيار الطريقة التي تمنحك أفضل خصم في وقت الإقرار الضريبي حسب ظروفك".



يمكن العثور على الموارد الضريبية على الموقع الإلكتروني لمكتب الضرائب بأكثر من 30 لغة.

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