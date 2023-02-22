أستراليا خسرت السباق على الطلاب الدوليين فماذا تفعل الحكومة لاسترجاعهم؟

أقر وزير التعليم جيسون كلير بضرورة القيام بالمزيد لاستعادة الطلاب الدوليين إلى الجامعات الأسترالية.

CHINESE STUDENTS STUDYING ABROAD

--FILE--Chinese students studying abroad dressed in academic gowns pose during a graduation photo shoot at Curtin University in Bentley, Perth, Western Australia. Credit: Huang he/AP

النقاط الرئيسية
  • السلطات الأسترالية تقر بضرورة القيام بالمزيد لاستعادة الطلاب الدوليين إلى الجامعات الأسترالية
  • أستراليا بحاجة إلى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة مع الدول المشابهة لها في البحث عن طلاب من الخارج
  • خلال وباء كورونا، تم إزالة قيود ساعات العمل الخاصة بتأشيرات الطلاب ولكن في أواخر العام الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية أن حداً أقصى لساعات عمل الطلاب سيُعاد العمل به
قبيل اتفاق جديد في قطاع التعليم العالي، قال كلير إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل حتى تعود أعداد الطلاب الدوليين إلى مستويات ما قبل الوباء.

وقال إن أستراليا بحاجة إلى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة مع الدول المشابهة لها في البحث عن طلاب من الخارج.

وقال لراديو ABC، "دول مثل المملكة المتحدة وكندا تأخذ من حصتنا. عندما تم إغلاق الحدود وطلبت الحكومة السابقة من الطلاب الدوليين العودة إلى ديارهم، كان هناك تأثير".
اقرأ أيضاً

أغنية "يسوع يشبهني" جلبت له الشهرة: موسيقي مصري يبدع في أستراليا

"لقد أعاق الوباء وتلك القرارات التعليم الدولي، ولكن في نفس الوقت، فيما كانت الأرقام تنخفض، في المملكة المتحدة كانت ترتفع، وفي كندا أيضاً ... علينا أن نفعل المزيد من أجل تشجيع الطلاب على القدوم والدراسة هنا".

خلال وباء كورونا، تم إزالة قيود ساعات العمل الخاصة بتأشيرات الطلاب مؤقتاً لمعالجة نقص القوى العاملة. ولكن في أواخر العام الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية أن حداً أقصى لساعات عمل الطلاب سيُعاد العمل به اعتباراً من 30 حزيران/يونيو. وكان السقف في السابق 40 ساعة كل أسبوعين.
اقرأ أيضاً

"تخليت عن الكماليات وتأمين السيارة لدفع قرض المنزل": معاناة مواطن أسترالي في ظل الغلاء


وفي بيان لأس بي أس، أكدت وزارة الشؤون الداخلية أن الحد الأقصى سيعود لكن الوزارة ستراجع الحد الأقصى نصف الشهري بعد التشاور مع الهيئات العليا حول ما هو الأنسب لحاملي تأشيرة الطلاب.

وقال متحدث باسم الوزارة، "سيتم تحديد عدد الساعات بعد التشاور مع الهيئات العليا في قطاعي الصناعة والتعليم، بهدف تحقيق التوازن الصحيح بين العمل والدراسة، وسيتم إبلاغها للطلاب قبل سريان التغيير".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.




يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار
SBS عربي News
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك
نشر في: 22/02/2023 11:06am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS, AAP

الأكثر متابعة

12:01
Therese.jpg

الجدة تريز فخري تنقل روح الصوم من جيل الى جيل: 'الصوم ليس رفاهية، وأمي كانت تتناول الخبز والماء فقط'

09:24
Potato Root - Cover .jpg

'الأستراليون قمعوا المصريين في ثورة 19': روائي مصري أسترالي يستحضر الماضي الأليم لمداواة الحاضر

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

11:18
McDonald's.png

الحب في زمن ماكدونالدز: عروسان جمعهما مطعم الوجبات السريعة قبل أن يجمعهما حفل الزفاف

10:38
Al Kamal23.jpeg

في اليوم العالمي للغة الأم: مدرسة الكمال العربية في ملبورن تحتفل بمرور41 عاما على تأسيسها

10:43
VIC ELECTION22 LABOR

هل يستحق دانيال أندروز تمثالا من البرونز بعد 3,000 يوم كرئيس لولاية فيكتوريا؟

Kid.jpg

أغنية 'يسوع يشبهني' جلبت له الشهرة: موسيقي مصري يبدع في أستراليا

09:40
warning sign.jpg

مع اقتراب فصل الصيف: ماذا تفعل إذا تعرضت للدغة ثعبان أو عنكبوت؟