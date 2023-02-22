أستراليا خسرت السباق على الطلاب الدوليين فماذا تفعل الحكومة لاسترجاعهم؟

النقاط الرئيسية السلطات الأسترالية تقر بضرورة القيام بالمزيد لاستعادة الطلاب الدوليين إلى الجامعات الأسترالية

أستراليا بحاجة إلى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة مع الدول المشابهة لها في البحث عن طلاب من الخارج

خلال وباء كورونا، تم إزالة قيود ساعات العمل الخاصة بتأشيرات الطلاب ولكن في أواخر العام الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية أن حداً أقصى لساعات عمل الطلاب سيُعاد العمل به

قبيل اتفاق جديد في قطاع التعليم العالي، قال كلير إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل حتى تعود أعداد الطلاب الدوليين إلى مستويات ما قبل الوباء.





وقال إن أستراليا بحاجة إلى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة مع الدول المشابهة لها في البحث عن طلاب من الخارج.





وقال لراديو ABC، "دول مثل المملكة المتحدة وكندا تأخذ من حصتنا. عندما تم إغلاق الحدود وطلبت الحكومة السابقة من الطلاب الدوليين العودة إلى ديارهم، كان هناك تأثير".



"لقد أعاق الوباء وتلك القرارات التعليم الدولي، ولكن في نفس الوقت، فيما كانت الأرقام تنخفض، في المملكة المتحدة كانت ترتفع، وفي كندا أيضاً ... علينا أن نفعل المزيد من أجل تشجيع الطلاب على القدوم والدراسة هنا".





خلال وباء كورونا، تم إزالة قيود ساعات العمل الخاصة بتأشيرات الطلاب مؤقتاً لمعالجة نقص القوى العاملة. ولكن في أواخر العام الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية أن حداً أقصى لساعات عمل الطلاب سيُعاد العمل به اعتباراً من 30 حزيران/يونيو. وكان السقف في السابق 40 ساعة كل أسبوعين.







وفي بيان لأس بي أس، أكدت وزارة الشؤون الداخلية أن الحد الأقصى سيعود لكن الوزارة ستراجع الحد الأقصى نصف الشهري بعد التشاور مع الهيئات العليا حول ما هو الأنسب لحاملي تأشيرة الطلاب.





وقال متحدث باسم الوزارة، "سيتم تحديد عدد الساعات بعد التشاور مع الهيئات العليا في قطاعي الصناعة والتعليم، بهدف تحقيق التوازن الصحيح بين العمل والدراسة، وسيتم إبلاغها للطلاب قبل سريان التغيير".





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