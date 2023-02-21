أغنية "يسوع يشبهني" جلبت له الشهرة: موسيقي مصري يبدع في أستراليا

النقاط الرئيسية أغنية "يسوع يشبهني" للشاب المصري الأسترالي كيد فارو حققت نجاحاً واسعاً

يعتبر كيد فارو هذه الأغنية من أهم إنجازاته لكنه يرى أنها أصبحت في الوقت نفسه عبئاً كبيراً على كاهله

فهو كان يرى الأغاني التي تتناول العرق والهوية أساس تجربته، ولكنه أرادها جزءاً صغيراً من التجربة وليس كلها

كيد فارو مصري أسترالي وجد الشهرة والنجاح بعد إصداره أغنية عام 2018 بعنوان "يسوع يشبهني" ينتقد فيها تصوير يسوع كشخص "أبيض" عبر التاريخ، من وجهة نظره كرجل شرق أوسطي.





وجدت الأغنية صدى لدى الجمهور حول العالم، وفتحت أمامه أبواباً كان يحلم بالعبور منها لسنوات. فقد تسابق مسؤولو شركات الموسيقى لمقابلته وسماع المزيد من أعماله الموسيقية.





يعتبر كيد فارو هذه الأغنية من أهم إنجازاته. لكنها أصبحت في الوقت نفسه عبئاً كبيراً على كاهله.





فهو كان يرى الأغاني التي تتناول العرق والهوية أساس تجربته، ولكنه أرادها جزءاً صغيراً من التجربة وليس كلها.





كان هدفه من أغنية "يسوع" أن تكون قطعة من الألبوم الذي كان يحلم بإصداره. لكنه عندما أرسل بقية الأغاني إلى المنتجين، كان ردهم هو الصمت. فهم كيد فارو من ذلك الجواب أنهم لم يجدوا في موسيقاه الكنز الذي كانوا يبحثون عنه.



كان من الواضح في السنوات التالية أن الأغنية حصرته في هذا القالب. شعر من تعليقات وسائل الإعلام أغانيه التي قدمها في السنوات اللاحقة لم تنل نفس القدر من التقدير والثناء.





واعبر ذلك دليلاً عن أن ما كانوا ينتظرونه منه هو المزيد من الأعمال الفنية التي تتحدث عن القمع.





لكنه حوّل تلك التجربة إلى دافع للمزيد من التفرد والإبداع عبر أغنية Sand Monkey التي ينتقد فيها الرموز ويشكك في دوافع صناعة الموسيقى.





أثناء طفولته كان الكوميدي المصري الأسترالي أكمل صالح هو المصري الوحيد الذي رآه على شاشة التلفزيون الأسترالي.





عندما طلب منه الظهور في فيديو الأغنية، تمنى عليه التحدث من واقع تجربته الخاصة.





تعلم منه استخدام الاختلاف الثقافي لصالحه. أكد له أنه متميز، وأن ما يقدمه فريد في بلد مثل أستراليا.



اقرأ أيضاً أكثر من 83 مليون دولار مستحقة لموظفي الجامعات الأسترالية

طلب منه أكمل أن يتخيل نفسه محاولاً تحقيق النجاح بين 100 مليون شخص يشبهونه تماماً. وبذلك أقنعه أن يخوض التحدي ويخرج من حدود ذاته.





مشاعر الغضب والاستياء استخدمها لتأليف أغنية مهمة لم تكن لتوجد لو لم تشكلها هذه التجارب الصعبة.





السنوات المليئة بالنجاحات وقدر من المرارة جعلته أكثر نضجاً. تخلى عن الدعوة لتغيير صناعة في مهمة أصبح مقتنعاً أنها شبه مستحيلة. بدلاً من ذلك، هو يرى أن تغيير الذهنية وتعلم مهارات التكيف مع الواقع يأتي بتكلفة أقل بكثير.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







