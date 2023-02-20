أكثر من 83 مليون دولار مستحقة لموظفي الجامعات الأسترالية

كان العاملون في مجال التعليم العالي يتقاضون رواتب منخفضة بما لا يقل عن 83 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

The University of Melbourne

The University of Melbourne Credit: Wikipedia

تصدرت جامعة ملبورن قائمة المؤسسات التي تدين بأموال للموظفين، ودفعت أجورًا زهيدة للعاملين بحوالي 31.6 مليون دولار وفقًا لتحليل الاتحاد الوطني للتعليم العالي.

جاءت جامعة سيدني في المرتبة الثانية بحوالي 12.7 مليون دولار مستحقة للعمال، تليها جامعة RMIT بمبلغ 10 ملايين دولار وجامعة موناش بمبلغ 8.6 مليون دولار.

وأظهر التقرير أن العاملين في مجال التعليم العالي في فيكتوريا كانوا يتقاضون رواتب أقل بنحو 50 مليون دولار إجمالاً، وحوالي 25 مليون دولار في نيو ساوث ويلز ومليوني دولار في كوينزلاند.

وتقول رئيسة الاتحاد الوطني، الدكتورة أليسون بارنز سرقة الأجور الممنهجة دخلت في نماذج أعمال الجامعات".
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ومن ناحيتها، صرحت النقابة أن الخسائر الجماعية للموظفين كان نتيجة قضايا الأجور المتدنية وأن عددًا أكبر من العمال بحاجة إلى إلى وظائف آمنة.

وأضافت الدكتورة بارنز: "الحجم الهائل لسرقة الأجور في التعليم العالي مذهل".

"هذا مخز حقا".

نظرت الدراسة في 34 حالة في 22 جامعة.

ولا تشمل القضايا الجارية المتعلقة بموناش وجامعة نيو ساوث ويلز وجامعة ديكين، مما أدى إلى توقع النقابة بأن يكون العمال في جميع أنحاء القطاع مستحقين بما يصل إلى 90 مليون دولار.

في العام الماضي، اعتذرت جامعة ملبورن لنحو 15 ألف موظف حالي وسابق كانوا مدينين بأجور متأخرة لهم بقيمة 22 مليون دولار.

يدفع الاتحاد الآن حكومة العمال الفيدرالية لتجريم سرقة الأجور والتأكد من أن أرباب العمل يواجهون عقوبات صارمة إذا ثبتت إدانتهم، ويدعو إلى تحقيق جديد في إدارة الجامعات.
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نشر في: 20/02/2023 12:33pm
المصدر: AAP

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