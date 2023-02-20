ليس سعر الفائدة فقط: ما السبب الجديد وراء قلق أصحاب المنازل؟

النقاط الرئيسية: قامت شركات التأمين بزيادة أقساط التأمين للجميع في السنوات الأخيرة بعضها بنسبة تصل إلى 10-11 في المائة سنويًا

تجاوزت فاتورة التأمين للعواصف والفيضانات منذ يناير 2020 الآن 12.3 مليار دولار

يقول Climate Council إن التكاليف المتزايدة لصيانة وإصلاح واستبدال العقارات نتيجة لتدهور الأحوال الجوية القاسية ستشهد استمرار ارتفاع أقساط التأمين

في ديسمبر 2019 اضطر جوديث وبول كولينز إلى الفرار من منزلهما في بوكستون في المرتفعات الجنوبية لنيو ساوث ويلز قبل أن يحترق. كانوا يأملون في البداية أن تغطي مدفوعات التأمين تكاليف إعادة البناء، لكنهما أصيبا بالحزن.





حاول الزوجان البالغان من العمر 70 عامًا، واللذان يعيشان على معاش الإعاقة منذ 20 عامًا، خفض تكاليف أقساط التأمين الخاصة بهما، لذلك حصلا على ما يقرب من 30 ألف دولار أقل مما توقعا.





لم يتمكن الزوجان من شراء عقار في أي مكان آخر، لذلك اضطرا إلى إعادة البناء على أرضهما، التي اعتبرت فجأة معرضة لخطر الحريق. لم يكن هذا يعني فقط مبلغًا إضافيًا قدره 1200 دولار على قسط التأمين السنوي، ليصل إلى 3357 دولارًا، بل يعني أيضًا أنه كان عليهم جعل منزلهما مقاومًا للحريق الأمر الذي سيكلفهما 18000 دولار.



اقرأ المزيد كيف يؤثر تغير المناخ حول العالم على رفوف السوبرماركت في منطقتك؟

ثم واجها زيادة بنسبة 40 في المائة في أسعار مواد البناء بسبب نقص الإمدادات أثناء الوباء.





ولهذا أصبح الزوجان غير قادران على تحمل تكاليف البناء.





قالت جوديث لـ SBS News: «يعاني زوجي من مرض في الكلى ولدي مرض نادر في العمود الفقري، ونحن نعمل على إصلاح المنزل ما يقرب من سبع إلى 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، لمدة عامين ونصف».





نظرًا لأن كلاهما يعاني من أمراض تهدد الحياة، فإنهما يريدان أن يكون المنزل جاهزًا للبيع في أقرب وقت ممكن.





«إذا أصبح لدينا معاش تقاعدي واحد، فلن نتمكن من تحمل تكاليف التأمين».



Judith and Paul Collins say not only has the insurance premium for their property gone up, they are also required to make their rebuilt home fire resistant, which is costing them thousands of dollars. Source: SBS

لماذا ترتفع أقساط التأمين بشكل كبير؟

قامت شركات التأمين بزيادة أقساط التأمين للجميع في السنوات الأخيرة بعضها بنسبة تصل إلى 10-11 في المائة سنويًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم وإلى ارتفاع معدلات إعادة التأمين في جميع أنحاء العالم وكذلك المخاطر المتعلقة بالمناخ التي تواجهها أستراليا.





قال مات جونز، المدير العام للشؤون العامة في مجلس التأمين الأسترالي (ICA)، لـ SBS News: «تقوم شركات إعادة التأمين [الشركات التي تؤمن شركات التأمين]، وهي شركات عالمية، بإعادة تصنيف أستراليا».





«لقد تعرضنا لفيضانات وأعاصير وحرائق مروعة.. وهذا الخطر في أستراليا يضع ضغطًا تصاعديًا على أقساط التأمين».





تجاوزت فاتورة التأمين للعواصف والفيضانات منذ يناير 2020 الآن 12.3 مليار دولار نتيجة 788 ألف مطالبة - أو ما يعادل مطالبة من واحد من كل 25 أستراليًا بالغًا وفقًا لـ ICA.





وبلغت تكلفة الفيضانات من فبراير إلى مارس في عام 2022 الآن أكثر من 5.65 مليار دولار، مما يجعلها أغلى كارثة طبيعية في تاريخ أستراليا.



ومنذ ذلك الحين، أفادت التقارير أن بعض الأشخاص في المناطق المعرضة للفيضانات مثل ليزمور أو سهول هوكسبوري-نيبيان في غرب سيدني شهدوا ارتفاع أقساط التأمين بمعدلات بين 20,000 دولار إلى 30,000 دولار سنويًا.





كان هناك العديد من المنازل غير المؤمنة في أستراليا قبل الكوارث الأخيرة. ومع هذه الأقساط المكلفة من المحتمل أن يكون هناك المزيد.



هل ستستمر تكاليف التأمين في الارتفاع؟

يقول Climate Council إن التكاليف المتزايدة لصيانة وإصلاح واستبدال العقارات نتيجة لتدهور الأحوال الجوية القاسية ستشهد استمرار ارتفاع أقساط التأمين.





يقول المجلس في تقريره Uninsurable Nation: Australia's Most Climate-Vulnerable Places إن ما يقرب من 520,940 عقارًا، أو واحدًا من كل 25 عقارًا، ستكون «عالية المخاطر» - مع تكاليف الأضرار السنوية الناجمة عن الطقس القاسي وتغير المناخ التي تجعلها غير قابلة للتأمين بشكل فعال - بحلول عام 2030.





بالإضافة إلى ذلك، ستصل 9 في المائة من العقارات (واحدة من كل 11) إلى تصنيف «المخاطر المتوسطة» بحلول عام 2030، مع تكاليف الأضرار السنوية التي تعادل 0.2-1 في المائة من تكلفة استبدال الممتلكات، مما يجعل هذه العقارات عرضة لخطر نقص التأمين.





الخبيرة الاقتصادية نيكي هوتلي هي مستشارة في Climate Council. وتقول إن الإحصائيات «مقلقة تمامًا».



Worsening extreme weather means increased costs of maintenance, repair and replacement to properties. With this risk increasing, insurers are raising premiums to cover the increased cost of claims and reinsurance. Source: SBS

ما هي المناطق التي ستكون الأكثر تضررًا؟

أصدر المجلس تصنيفًا لأكثر 10 مناطق عرضة للخطر بسبب تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة (حرائق الغابات والرياح الشديدة والفيضانات)، بناءً على النسبة المئوية للممتلكات «عالية الخطورة» في كل دائرة انتخابية فيدرالية.





أكثر عشر دوائر انتخابية فيدرالية عرضة للخطر بحلول عام 2030 هي نيكولز (فيكتوريا) وريتشموند (نيو ساوث ويلز) ومارانوا (كوينزلاند) ومونكريف (كوينزلاند) ورايت (كوينزلاند) وبريسبان (كوينزلاند) وغريفيث (كوينزلاند) وإيندي (فيكتوريا) وبيج (نيو ساوث ويلز) وهيندمارش (جنوب أستراليا).



تقول السيدة هوتلي إن العقارات عالية الخطورة في هذه المرحلة تتجمع بشكل أساسي في المناطق النهرية ومن المتوقع أن تتعرض المناطق الساحلية لتهديد متزايد على مدى العقود القادمة وأن أولئك الذين يعيشون على حافة المتنزهات الوطنية سيتعرضون لتهديد متزايد بالحرائق.





وتضيف أنه لسوء الحظ فإن أولئك الذين يعانون بالفعل من ضعف الإمكانيات المالية هم الأكثر عرضة للخطر.





«غالبًا ما يشتري الناس في هذه المناطق عالية المخاطر لأن السكن أرخص بسبب المخاطر. وينتهي الأمر بوجود سكان ضعفاء اقتصاديًا بالفعل ثم يصبحون أكثر عرضة للخطر».



ماذا تفعل الحكومات؟

في عام 2022، خصص صندوق الاستعداد للكوارث التابع للحكومة الفيدرالية مليار دولار ليتم توفيره على مدى خمس سنوات اعتبارًا من عام 2023 لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء أستراليا على حماية نفسها من آثار المخاطر الطبيعية، مع تمويل تقابله الولايات والأقاليم.





ستذهب الأموال إلى البنية التحتية لجعل المجتمعات أكثر مرونة من خلال استعدادات مثل حواجز الفيضانات وبرامج المنح التي توفر التمويل للناس لتحديث منازلهم لجعلها أكثر مقاومة للحرائق والفيضانات والأعاصير.





في اجتماع مجلس الوزراء الوطني في أواخر عام 2022، اتفق كبار الوزراء على أن التطوير العقاري في السهول الفيضية «يجب أن ينتهي».





وهم الآن بصدد تطوير معيار وطني للنظر في مخاطر الكوارث والمناخ، بينما تم تكليف وزراء الخزانة بالنظر في «طرق تحسين القدرة على تحمل تكاليف التأمين» وسوف يقدمون تقاريرهم إلى مجلس الوزراء الوطني في عام 2023.



شهد العديد من الأشخاص الذين يعيشون في السهول الفيضية أن أقساط التأمين على ممتلكاتهم أصبحت باهظة الثمن. Source: AAP / Murray McCloskey

ماذا يمكن لأصحاب المنازل القيام به؟

يقول الخبراء إن أصحاب المنازل أنفسهم يجب أن «يستثمروا في جعل أصولهم أكثر مرونة» الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في خفض أقساط التأمين.





في المناطق ذات المخاطر العالية، قد يكون ذلك باستخدام تقنيات ومواد البناء التي تجعل المنازل أكثر مقاومة للحريق أو تطويق الطابق السفلي من المنزل، أو إزالة الأشجار القريبة.





في المناطق المعرضة للفيضانات، قد يتم رفع المنزل وتعديله بأغشية مقاومة للماء أو مواد مقاومة للماء. وفي المناطق المعرضة للأعاصير، قد يستلزم ذلك تسطيح الأسقف ووضع مصاريع على النوافذ والأبواب.



Nearly a year after the floods, Susan Conroy still hasn't received her insurance payout to enable her to rebuild. Source: SBS

ماذا يجب أن يفعل مشترو المساكن؟

تقترح السيدة وودز والسيدة هوتلي أن يقوم أصحاب المنازل المحتملين ببعض الأبحاث حول المخاطر المناخية للعقار بنفس الطريقة التي يقومون بها بمسح المبنى أو فحص الآفات. يوفر تقييم المناخ تقارير على موقعه الإلكتروني بينما تقدم المجالس المحلية بشكل متزايد معلومات ونمذجة حول مخاطر المناخ.





يقوم مقرضو الرهن العقاري بتقييم القروض بشكل متزايد وفقًا لمخاطر الأحداث المتعلقة بالمناخ أيضًا. وجد تقييم المخاطر المناخية لبنك الكومنولث لعام 2022 لمحفظة القروض السكنية أن حوالي 38000 عقار (برهون عقارية تعادل 11 مليار دولار) معرضة لخطر كبير للتعرض للأعاصير، في حين أن 56000 عقار (19 مليار دولار) معرضة لخطر الفيضانات و 5000 (2 مليار دولار) معرضة لخطر الحرائق.





ينصح السيد جونز في ICA الناس بالتحقق من أقساط التأمين على المنزل قبل الشراء، ويقترح عليهم التسوق.





«من المفيد دائمًا التحدث إلى شركات التأمين حول تدابير التخفيف التي قد يكون لها تأثير على أقساط التأمين، مثل استخدام المنح الحكومية للتعديل التحديثي. وتحدث معهم حول زيادة الفائض الخاص بك، الأمر الذي قد يكون له تأثير على المبلغ الذي تدفعه».





وأضافت السيدة وودز أن الفحوصات المتعلقة بالمناخ يجب أن تصبح طبيعية لأصحاب المنازل ومشتري المنازل.





«بغض النظر عن إجراءات التخفيف التي نتخذها الآن، هناك المزيد من الاحترار المحبوس بالفعل. لذا فإن أي شخص يشتري منزلًا يريد العيش فيه لبضعة عقود سيحتاج إلى أخذ ذلك في الاعتبار».





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







