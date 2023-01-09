كيف يؤثر تغير المناخ على ما هو على الرفوف في السوبر ماركت المحلي

النقاط الرئيسية من المتوقع أن تؤدي الفيضانات في غرب أستراليا إلى إبقاء الطرق مغلقة في أجزاء من كيمبرلي لمدة أسبوع آخر تقريبًا.

يقول رئيس صناعة النقل البري إن الانقطاعات في عمليات الشحن بسبب الظواهر الجوية الشديدة أصبحت أكثر تكراراً.

تم طرح مستودعات التخزين البارد وإنشاء المزيد من الطرق السريعة الوطنية كطرق لتعزيز شبكة الشحن.

إعتاد الكثير منا أن يشعر بأنّ تغير المناخ مفهوم غير مرئي، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ يصبح أكثر وضوحًا في الحياة اليوميّة للأستراليين.





أظهرت التقارير أنّ تغير المناخ يمكن أن يؤثّر على غلة المحاصيل والإنتاجية في القطاع الزراعي، لكنّه بدأ أيضًا في التأثير على القدرة على نقل البضائع في جميع أنحاء أستراليا.





من المتوقع أن تؤدي الفيضانات الغير مسبوقة في منطقة كيمبرلي في غرب أستراليا، إلى ترك أجزاء من المنطقة معزولة عن بقية الولاية لمدة أسبوع آخر تقريبًا.





وقد دفع بعض الخبراء ومجموعات الصّناعة إلى اقتراح المزيد من العمل لجعل شبكات نقل البضائع في أستراليا أكثر مقاومة للمناخ.



ما هي المناطق التي تأثرت بالفعل؟





أجريت دراسة عام 2013 من قبل جامعة كوينزلاند، لدراسة فيضانات روكهامبتون عام 2011، وقد نظرت في سبب تعرض المجتمع - المنعزل عن بقية الولاية عن طريق البرّ لمدة أسبوعين تقريبًا - لإنعدام الأمن الغذائي بشكل كبير.





ووجدت أن هذا كان "بسبب اعتمادها على سلاسل الإمداد الغذائية الطويلة التي تعطّلت بسبب فقدان الوصول إلى وسائل النقل والبنية التحتية، فضلاً عن الافتقار النسبي لقنوات توزيع الغذاء المحلية والبديلة".





بينما تركزت معظم "حرائق الغابات الصّيفية السوداء" في 2019-20 في الولايات الشرقية لأستراليا، أغلقت حرائق الغابات الهائلة على طول سهل نولاربور، الطريق الوحيد بين جنوب أستراليا وغرب أستراليا لمدة 12 يومًا.





تسبّب الإغلاق في انقطاع كبير لإمدادات المواد الغذائية للدولة.





اضطرابات المناخ





يقدم مكتب الأرصاد الجوية تقارير عن تغير المناخ سنويًا في تقرير حالة المناخ.





وقد ربطت أحداث الفيضانات في البلاد بـ "الاتجاه نحو أحداث هطول الأمطار عالية الكثافة وقصيرة الأمد" وأبلغت عن زيادة في طقس الحرائق الشديد.





وقال كام دومسني، الرئيس التنفيذي لاتحاد الطرق الغربية، لـ SBS News أن الانقطاعات في عمليات الشحن بسبب الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت "أكثر تكرارًا".





إذن، ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه أحداث الطقس هذه على سلاسل التوريد؟





أكثر الطرق حساسية





قالت ليز جاكسون ، الأستاذة المساعدة في لوجستيات سلسلة التوريد في جامعة كيرتن ، إن غرب أستراليا هي الأكثر عرضة من الولايات والأقاليم الأسترالية لانقطاع سلسلة التوريد بسبب التأثيرات المناخية.





قالت لـ SBS: "تقع أستراليا الغربية على وشك نهاية الخط عندما يتعلق الأمر ، حتى بوصلة الشحن العالمية ، وفكرة أن لدينا طريقًا واحدًا وخط سكة حديد واحد لجميع المقاصد والأغراض خارج [بيرث] أمر مقلق للغاية". أخبار.





وقالت السيدة جاكسون إن التكاليف الإضافية التي يتكبدها الاضطرار إلى إيجاد طرق لجلب الطعام إلى أماكن تتعامل مع الكوارث الطبيعية ستصل حتماً إلى المستهلكين.





بناء المرونة في الشبكة





اتفقت السيدة جاكسون والسيد دومسني على أن إحدى الطرق لتقليل تأثير الانقطاعات المناخية على الإمدادات الغذائية تتمثل في وجود مرافق تخزين مبردة في أجزاء كثيرة من البلاد.





اقترح كلاهما أن مثل هذه المنشأة بالقرب من بروم كانت ستخفف بعض الضغط عن شبكات الشحن استجابة للفيضانات الحالية في منطقة كيمبرلي.





قالت السيدة جاكسون: "إن سلاسل التوريد تدور حول التدفقات - تدفقات المنتجات - وفي اللحظة التي يحدث فيها تعطل للتدفق، هذه مشكلة كبيرة.



يمكننا إصلاح هذا من خلال توزيع المخزون بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد".





وقالت إن مثل هذه المشاريع عادة ما تمولها حكومات الولايات أو الحكومات الفيدرالية، مع دخول الشركات الخاصة بمجرد بنائها ويمكن إتاحتها للاستخدام حسب الحاجة.



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قال دومسني إن الاستثمار في شبكات النقل في جميع أنحاء البلاد يجب أن يُنظر إليه على أنه مشروع لبناء الأمة.





وقال إنه في الوقت الحالي، تم النظر في طرق الشحن المختلفة بشكل منفصل ولكن الصورة الكبيرة بحاجة إلى النظر فيها.





وقال: "سائقي الشحن والبحر والسكك الحديدية والجو - تحتاج جميع الأنماط الأربعة في هذا البلد للعملبطريقة متناغمة. والمشكلة هي أن سياسة الحكومة تتعلق بوضع محدد".





قال دومسني إن الشحن البحري كان شبه معدوم في جميع أنحاء أستراليا، والشحن الجوي مكلف للغاية، كما أن طرق السكك الحديدية كانت محدودة أكثر من الطرق.





وقال إن الطرق السريعة الوطنية الإضافية التي تربط الولايات ستوفر أيضًا طرقًا بديلة عبر أستراليا.





بدأ العمل على إغلاق أجزاء من الطريق المركزي العظيم - وهو طريق ترابي يمر عبر الإقليم الشمالي من وسط كوينزلاند إلى غرب أستراليا -. لكن دومسني قال إن الأمر يسير بوتيرة "الحلزون" ويجب أن تكون أولوية وأن يتم تتبعها بسرعة.





وقال إن التكلفة المقدرة للمشروع ستكون لها فوائد تتجاوز الشحن وستكون تستحق ذلك.



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قال دومسني: "نحن نتحدث عن إنفاق 3 مليارات دولار بشكل أساسي لإغلاق وتحديث شبكة بطول 1500 كيلومتر تؤدي في الواقع إلى فتح أمة".





أجرت الحكومة الفيدرالية في عام 2022 مراجعة لمرونة سلاسل توريد الطرق والسكك الحديدية في أستراليا.





ضمن الاختصاصات، كان من المتوقع النظر في المخاطر الرئيسية بما في ذلك "الظواهر الجوية أو الكوارث الطبيعية".





قال متحدث باسم وزارة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والفنون إنه بينما تم الانتهاء من المسودة النهائية للتقرير من المراجعة، فإنه "يخضع للمراجعة" ولم يتمكنوا من تقديم المشورة بشأن تاريخ الإصدار العام.





في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت وزيرة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والفنون كاثرين كينغ أن الوزارة قد أنشأت وحدة جديدة لتحديد كيفية عملها "للمساعدة في تحقيق صافي الصفر وتحسين مرونة شبكات النقل وسلاسل التوريد لدينا في مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة ".





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