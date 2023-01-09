لا تحاولوا اللحاق بأبنائكم إذا لم تكونوا منقذين محترفين: مأساة تتكرر على شواطئ فيكتوريا

النقاط الرئيسية
- أب يندفع نحو البحر في محاولة يائسة لإنقاذ ابنه قبالة سواحل فيكتوريا فدخل المستشفى بينما لا يزال ابنه الشاب مفقوداً
- فُقد الشاب قبالة شاطئ Gunnamatta الذي يرتاده راكبو الأمواج في شبه جزيرة Mornington ليلة الجمعة
- حاول الأب إنقاذ ابنيه وتمكن رجال الإنقاذ من سحبه هو والابن الأصغر بينما لم يتمكنوا من العثور على الابن الأكبر
يستمر البحث عن شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في شمال ملبورن يوم الأحد بمساعدة الشرطة والجناح الجوي وفرق البحث والإنقاذ وخدمة الطوارئ الحكومية وإنقاذ الحياة في فيكتوريا.
فُقد الشاب قبالة شاطئ Gunnamatta الذي يرتاده راكبو الأمواج في شبه جزيرة Mornington ليلة الجمعة عندما تعرض هو وشقيقه البالغ من العمر 16 عاماً لأمواج عاتية أثناء ممارستهما رياضة ركوب الأمواج.
واندفع الأب نحو المياه لإنقاذ ابنيه، وتمكن رجال الإنقاذ من سحبه هو والمراهق من الماء بينما لم يتمكنوا من العثور على الابن الأكبر.
وقالت الشرطة إن الرياح كانت قوية في ذلك الوقت مما تسبب بالحادث المأسوي.
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