لا تحاولوا اللحاق بأبنائكم إذا لم تكونوا منقذين محترفين: مأساة تتكرر على شواطئ فيكتوريا

النقاط الرئيسية أب يندفع نحو البحر في محاولة يائسة لإنقاذ ابنه قبالة سواحل فيكتوريا فدخل المستشفى بينما لا يزال ابنه الشاب مفقوداً

فُقد الشاب قبالة شاطئ Gunnamatta الذي يرتاده راكبو الأمواج في شبه جزيرة Mornington ليلة الجمعة

حاول الأب إنقاذ ابنيه وتمكن رجال الإنقاذ من سحبه هو والابن الأصغر بينما لم يتمكنوا من العثور على الابن الأكبر

يستمر البحث عن شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في شمال ملبورن يوم الأحد بمساعدة الشرطة والجناح الجوي وفرق البحث والإنقاذ وخدمة الطوارئ الحكومية وإنقاذ الحياة في فيكتوريا.





فُقد الشاب قبالة شاطئ Gunnamatta الذي يرتاده راكبو الأمواج في شبه جزيرة Mornington ليلة الجمعة عندما تعرض هو وشقيقه البالغ من العمر 16 عاماً لأمواج عاتية أثناء ممارستهما رياضة ركوب الأمواج.



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واندفع الأب نحو المياه لإنقاذ ابنيه، وتمكن رجال الإنقاذ من سحبه هو والمراهق من الماء بينما لم يتمكنوا من العثور على الابن الأكبر.





وقالت الشرطة إن الرياح كانت قوية في ذلك الوقت مما تسبب بالحادث المأسوي.



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