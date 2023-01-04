"حدث لا يمكن التنبؤ به": منطقة كيمبرلي في غرب أستراليا تتعرض لفيضانات تحدث مرة واحدة كل قرن

النقاط الرئيسية: يتدفق حوالي 60 ألف متر مكعب من المياه في الثانية عبر نهر فيتزروي عالي المنسوب

تعرض معبر فيتزروي وعشرات من مجتمعات السكان الأصليين لفيضانات قياسية

طلبت السلطات من الناس في بروم وديربي الاستعداد للابتعاد عن الفيضانات

تم تحذير سكان بروم وديربي من احتمال أن تنقطع بلداتهم عن العالم الخارجي وسط فيضان يحدث مرة واحدة في القرن في منطقة كيمبرلي بغرب أستراليا.





يتدفق حوالي 60 ألف متر مكعب من المياه في الثانية عبر نهر فيتزروي عالي المنسوب مما يقطع طريق النقل الرئيسي الوحيد، بما في ذلك الجسر الرئيسي، إلى شمال الولاية وداروين.



وقال عالم الأرصاد الجوية جيمس آشلي للصحفيين يوم الأربعاء «إنها واحدة من أعلى معدلات التدفق التي شهدناها على الإطلاق في نهر أسترالي».





«كمية المياه التي تتحرك عبر نهر فيتزروي في اليوم هي تقريبًا ما تستخدمه بيرث من المياه خلال 20 عامًا.»





تعرض معبر فيتزروي وعشرات من مجتمعات السكان الأصليين لفيضانات قياسية حيث يشق السيل طريقه نحو ديربي على ساحل غرب أستراليا، حيث تم إغلاق المطار الرئيسي في المنطقة في بروم بالفعل.





وقال مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ دارين كليم للصحفيين يوم الأربعاء إن «كيمبرلي تشهد فيضان نادر وشديد لا يمكن التنبؤ به للغاية».



«هذه حالة طوارئ سريعة التطور. أولويتنا الرئيسية هي الحفاظ على الحياة وإجلاء الناس بأمان من المناطق المتضررة».





طلبت السلطات من الناس في بروم وديربي الاستعداد للابتعاد عن الفيضانات «في وقت مبكر من صباح الغد» حيث يواصل الإعصار الاستوائي إيلي في التسبب في أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة.





قال السيد كليم: «تشهد بروم هطول أمطار غزيرة ورياح قوية».





«يتوقع مكتب الأرصاد الجوية هطول أمطار تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 200 ملم في بعض المواقع.»



سيتم إرسال طائرتين تابعتين لقوات الدفاع الأسترالية من طراز C-130 Hercules يمكنها حمل 80 راكبًا وطائرة من طراز C-27 إلى المنطقة اعتبارًا من يوم الخميس للانضمام إلى أسطول مروحيات الإنقاذ التي تقوم بعمليات الإجلاء وتسليم الإمدادات العاجلة.



وقال السيد كليم: «ومع ذلك، فإن الظروف الجوية والفيضانات في المطارات تخلق العديد من المشاكل اللوجستية».





وصل مركز الإخلاء في Fitzroy Crossing إلى أقصى طاقته الاستيعابية، وسيتم افتتاح مركز ثانٍ مع استمرار عمليات الإنقاذ من الفيضانات في المدينة النائية وفي مجتمعات السكان الأصليين النائية التي تعزلها المياه.





قال السيد كليم: «سنواصل القيام بعمليات الإنقاذ حيثما أمكن ذلك، لكن الناس بحاجة إلى فهم أن هذا سيستغرق بعض الوقت».





ويحذر المكتب من أن نهر فيتزروي لا يزال يرتفع في المدينة ومن المرجح أن يبلغ ذروته عند 15.8 مترًا في وقت لاحق يوم الأربعاء، محطمًا الأرقام القياسية.





غمرت المياه السوبر ماركت في المدينة، إلى جانب معظم الطرق حيث يتسلق الناس والحيوانات بحثًا عن الأرض الجافة المتبقية.



The Martuwarra (Fitzroy) River has reached record-breaking flood levels. Source: Facebook / DFES قال وزير خدمات الطوارئ في غرب أستراليا ستيفن داوسون: «الناس يعانون... الناس خائفون».





«لا يزال الطقس في فيتزروي صعبًا... وهناك مياه فوق مهبط الطائرات.»





ومن المحتمل أيضًا حدوث فيضانات في اتجاه مجرى النهر في نونكانباه وويلارد وفيتزروي باراج ولوما.





وقال السيد داوسون إن الرعاة والماشية تأثروا أيضًا بشكل كبير بالفيضانات.





وأضاف أنه «حتى تبدأ مياه الفيضانات في الانحسار، لن يكون من الممكن إجراء تقييم كامل للأضرار والخسائر في المنطقة».





«هذا أمر محزن للغاية للمجتمع.»



A remote Western Australian town surrounded by a 100-year flood has become a refuge for hundreds of people evacuated from outlying communities. Source: AAP / ANDREA MYERS وقال داوسون إن السلطات تعمل على خطة لنقل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى شمال الولاية بعد انحسار الفيضانات.





وقال إن قواعد الأمن البيولوجي في غرب أستراليا وجسر فيتزروي الذي دمرته الفيضانات، والذي «لم ينهار بعد»، قد تتطلب جسرًا جويًا مستمرًا لجلب البضائع من الجنوب.





وقد قام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بوضع تغريدة تعبر عن دعم ضحايا الفيضانات في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء.





كتب ألبانيزي: «نحن نعمل مع حكومات الولايات والحكومات المحلية للمساعدة بأي طريقة ممكنة.»



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