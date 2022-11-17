فيضانات نيو ساوث ويلز تسبب دماراً شاملاً والآتي أعظم!!

تستنفر مروحيات الإنقاذ وطواقم الطوارئ الدولية وأفراد الجيش في المناطق التي غمرتها الفيضانات في نيو ساوث ويلز، في الوقت الذي يستعد فيه سكان المنطقة الوسطى الغربية من مدينة Forbes للموجة الثانية من الفيضانات في غضون أسبوعين.

Flood NSW

Source: AAP, Supplied / AAP Image/Supplied by Australian Defence Force

النقاط الرئيسية:
  • يستعد سكان المنطقة الوسطى الغربية من مدينة Forbes للموجة الثانية من الفيضانات.
  • استنفار مروحيات الإنقاذ وفرق الطوارئ لمواجهة الخطر القادم في أكبر عملية في تاريخ الولاية.
  • البحث مستمر عن شخصين مفقودين.
في اليوم الرابع والستين منذ بدء أزمة الفيضانات في الولاية، تم توسيع نطاق خدمات الطوارئ إلى حد التعامل مع واحدة من أكبر العمليات في تاريخ الولاية.
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لقد تم نشر أكثر من 160 من أفراد الطوارئ، بما في ذلك استقدام 12 متطوعاً من نيوزيلندا للمساعدة في الغرب الأوسط الذي دمرته الفيضانات. كما يُتوقع وصول المزيد من المتطوعين من سنغافورة والولايات المتحدة.
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سیل در ناحیه کمدین در جنوب‌غرب سیدنی، ۳ جولای ۲۰۲۲.
سیل در ناحیه کمدین در جنوب‌غرب سیدنی، ۳ جولای ۲۰۲۲. Source: AAP / AAP/MICK TSIKAS
كما أن البحث لا يزال جارياً عن شخصين مفقودين من بلدة Eugowra التي دمرتها الفيضانات المفاجئة التي غمرت أسقف المباني في وقت مبكر من يوم الاثنين.
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تم تحديد هوية الشخصين وهما ديان سميث التي تبلغ 60 عاماً والتي تحدثت إلى أحد أقاربها عبر الهاتف من سيارتها يوم الاثنين صباحاً. والأخر هو لجوبيسا لي فوجيك، 85 عاماً، وقد شوهد آخر مرة في منزله في Eugowra في نفس الوقت تقريباً.

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نشر في: 17/11/2022 12:29pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS