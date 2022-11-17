فيضانات نيو ساوث ويلز تسبب دماراً شاملاً والآتي أعظم!!

النقاط الرئيسية: يستعد سكان المنطقة الوسطى الغربية من مدينة Forbes للموجة الثانية من الفيضانات.

استنفار مروحيات الإنقاذ وفرق الطوارئ لمواجهة الخطر القادم في أكبر عملية في تاريخ الولاية.

البحث مستمر عن شخصين مفقودين.

في اليوم الرابع والستين منذ بدء أزمة الفيضانات في الولاية، تم توسيع نطاق خدمات الطوارئ إلى حد التعامل مع واحدة من أكبر العمليات في تاريخ الولاية.



لقد تم نشر أكثر من 160 من أفراد الطوارئ، بما في ذلك استقدام 12 متطوعاً من نيوزيلندا للمساعدة في الغرب الأوسط الذي دمرته الفيضانات. كما يُتوقع وصول المزيد من المتطوعين من سنغافورة والولايات المتحدة.



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سیل در ناحیه کمدین در جنوب‌غرب سیدنی، ۳ جولای ۲۰۲۲. Source: AAP / AAP/MICK TSIKAS كما أن البحث لا يزال جارياً عن شخصين مفقودين من بلدة Eugowra التي دمرتها الفيضانات المفاجئة التي غمرت أسقف المباني في وقت مبكر من يوم الاثنين.



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تم تحديد هوية الشخصين وهما ديان سميث التي تبلغ 60 عاماً والتي تحدثت إلى أحد أقاربها عبر الهاتف من سيارتها يوم الاثنين صباحاً. والأخر هو لجوبيسا لي فوجيك، 85 عاماً، وقد شوهد آخر مرة في منزله في Eugowra في نفس الوقت تقريباً.





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