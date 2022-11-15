شخصان في عداد المفقودين في يوغورا وأزمة فيضانات نيو ساوث ويلز مستمرة

النقاط الرئيسية: لا تزال المنطقة بأكملها في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات المتجددة

تجري عمليات البحث الآن في منطقة يوغورا عن المفقودين عن طريق العديد من وكالات الشرطة وخدمة الطوارئ

تم نشر حوالي 100 من أفراد قوات الدفاع الأسترالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ مع وصول 12 متطوعًا نيوزيلنديًا أيضًا

تجري عملية بحث متعددة عن رجل وامرأة يُعتقد أنهما في عداد المفقودين خلال الفيضانات الشديدة في بلدة يوغورا بوسط غرب نيو ساوث ويلز، حيث لا تزال المنطقة بأكملها في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات المتجددة.





وصلت السيول السريعة إلى ارتفاع أسطح المنازل في جميع أنحاء البلدة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين حيث تسببت في تدمير الطرق والبنية التحتية ومفاجأة العديد من السكان المحليين.





تم التواصل مع ديان سميث التي تبلغ من العمر 60 عاما آخر مرة في صباح يوم الاثنين عندما اتصلت بأحد أقاربها من سيارتها.





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وعندما لم يتمكن أقاربها من الاتصال بها بعد ذلك تواصلوا مع الشرطة.





كما يعتقد أن ليوبيسا فوجيك البالغ من العمر 85 عامًا في عداد المفقودين حيث شوهد آخر مرة في منزله في يوغورا حوالي الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين.



وتجري عمليات البحث الآن في منطقة يوغورا عن المفقودين عن طريق العديد من وكالات الشرطة وخدمة الطوارئ الحكومية (SES).





وفي أماكن أخرى من المنطقة يواجه سكان فوربس الكارثة الثانية في غضون أسبوعين ويتم تنظيف المناطق المدمرة.





يحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن نهر لاتشلان في فوربس قد يصل إلى ذروته التاريخية التي حدثت في يونيو 1952 والبالغة 10.8 مترًا بحلول صباح الأربعاء ومن المتوقع أن تستمر الفيضانات الكبرى حتى نهاية الأسبوع.





أصدرت SES تحذيرات الإخلاء في جميع أنحاء المدينة، مما أثر على حوالي 1000 شخص وما يصل إلى 600 منزل وشركة.





وتقوم الطواقم بطرق الأبواب وتكديس أكياس الرمال منذ سقوط 120 ملم من الأمطار في غضون ساعات في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة وفي تسرب المياه من سد ويانغالا إلى نهر لاتشلان الذي ارتفع منسوبه بالفعل.



وقد تم نشر حوالي 100 من أفراد قوات الدفاع الأسترالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ مع وصول 12 متطوعًا نيوزيلنديًا أيضًا.





تم تخصيص 14 طائرة لدعم السكان الذين تقطعت بهم السبل وأربع أخرى للمساعدة في الخدمات اللوجستية والنقل.





تقول مفوضة SES كارلين يورك إن الاستجابة الحالية هي «واحدة من أكبر العمليات... عبر نيو ساوث ويلز في تاريخها».



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وقد ضاعفت الأمطار الغزيرة من ارتفاع مانداجيري كريك في يوغورا، شرق فوربس، في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير البلدة التي يبلغ عدد سكانها 800 شخص.





احتفلت كيلي تشامبرز بعيد ميلاد ابنتيها التوأم الثالث والعشرين ليلة الأحد في المنزل الذي اشترته الأسرة قبل أقل من عام.





بعد ساعات فقط اضطروا للتسلق من النافذة وخوض المياه العميقة التي وصلت إلى خاصرتهم بعد أن اجتاحت السيول البلدة.



Eugowra resident Kelly Chambers says she family had to escape through window of their home during flash flooding in the town. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY عثرت تشامبرز وزوجها وأطفالهما الثلاثة ووالداها في النهاية على شاحنة قامت بنقلهم مع مجموعة مكونة من حوالي 20 شخصًا وسبعة كلاب.





اضطرت الأسرة للانتظار مدة ست ساعات قبل أن تقوم شاحنة إطفاء بتسليمهم إلى مركز الإخلاء حيث تم نقلهم جواً إلى أورانج لقضاء الليلة.





تحدثت السيدة تشامبرز مع وكالة AAP يوم الثلاثاء وهي تقف في بركة موحلة على أرضية منزلها وتمسح آثار مياه الفيضانات من على الجدران.





"إنه أمر مدمر."





وقد وصف سكان يوغورا اندفاعين فجائيين ومكثفين من المياه عبر البلدة مما أدى إلى جرف المنازل وتدمير المباني وترك الدمار وكأنها «منطقة حرب».



The major regional NSW centre of Forbes is still recovering from the last major flood that hit the town. Credit: CRAIG DWYER بعد ظهر يوم الثلاثاء، ساعدت أطقم Fire and Rescue NSW في العثور على ثمانية أشخاص تم الإبلاغ عن فقدهم. واكتشفوا سيارات مقلوبة، بما في ذلك شاحنة صغيرة اصطدمت بشجرة، وسيارة إسعاف منكوبة.





كان هناك أكثر من 100 إنذار بالفيضانات في جميع أنحاء الولاية بعد ظهر يوم الثلاثاء، بما في ذلك تحذير طارئ لكوندوبولين التي قطعت عنها الطرق.





قامت SES بإجراء 34 عملية إنقاذ من الفيضانات واستجابت لما يقرب من 500 مكالمة للمساعدة في 24 ساعة حتى الساعة 3 مساءً.





بدأت عمليات التنظيف في البلدات والقرى بما في ذلك كانويندرا وكورا وكودال، التي تعرضت أيضًا لفيضانات مفاجئة، مما ترك المنازل والمحلات التجارية في حالة خراب.





تخطط SES لنشر المزيد من الفرق الدولية، مع توقع حدوث عواصف في جنوب الولاية في عطلة نهاية الأسبوع.





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