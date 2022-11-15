فيضانات نيو ساوث ويلز تزداد خطورة ودعوة سكان فوربس لإخلائها على الفور

النقاط الرئيسية السلطات تطلب من السكان في فوربس ومحيطها إخلاء البلدة تحسباً لحدوث فيضانات كبيرة متوقعة

كان قد تم إصدار 120 تحذيراً في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك 24 تحذيراً على مستوى الطوارئ، كما أقيم أكثر من 12 مركزاً للإجلاء

يأتي التحذير بعد أكثر من أسبوع بقليل من تعرض فوربس لفيضانات غير مسبوقة ألحقت أضراراً بالمنازل والشركات والطرق

أصدرت خدمة الطوارئ الحكومية نداء للإخلاء، قائلة إن نهر لاكلان يرتفع بشكل أسرع مما كان متوقعاً وأن الناس بحاجة إلى الخروج بحلول يوم الثلاثاء الساعة 7 صباحاً كي لا يعلقوا في مياه الفيضانات.





وكان قد تم إصدار 120 تحذيراً في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك 24 تحذيراً على مستوى الطوارئ، كما أقيم أكثر من 12 مركزاً للإجلاء.



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وقال مكتب الأرصاد الجوية إن فيضانات كبيرة ستحدث في فوربس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء وستبلغ مستويات المياه ذروتها عند حوالي 10.8 متر يوم الأربعاء، وهو نفس المستوى الذي تم بلوغه في فيضانات حزيران/يونيو 1952.





يأتي التحذير بعد أكثر من أسبوع بقليل من تعرض فوربس لفيضانات غير مسبوقة ألحقت أضراراً بالمنازل والشركات والطرق.



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