مدينة أسترالية تمنع من تقل أعمارهم عن 18 عامًا من شراء مشروبات الطاقة

Key Points تحظر بريدجتاون، الواقعة في ولاية غرب أستراليا، بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 18.

الحظر جزء من تجربة مدتها أربعة أشهر تهدف إلى تحسين الصحة النفسية والسلوك.

يقول الباحثون أن الدراسات أظهرت آثارًا صحية سلبية على الشباب مرتبطة بمشروبات الطاقة.

منعت بلدة صغيرة في ولاية غرب أستراليا الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من شراء مشروبات الطاقة كجزء من تجربة بحثية تهدف إلى تحسين الصحة النفسية للشباب وسلوكهم.





ستستمر الدراسة الأولى في العالم في بريدجتاون، وهي بلدة يقل عدد سكانها بقليل عن 3000 شخص على بعد 270 كيلومترًا جنوب شرق بيرث، على مدى أربعة أشهر.





بدأ الحظر في بداية فبراير/شباط وينتهي في نهاية مايو/أيار، مع انتهاء عمل الدراسة في نهاية العام.





كيف تؤثر مشروبات الطاقة على الشباب؟





قال جوستين هوارد، كبير الباحثين في معهد Telethon Kids Institute ، الذي يهدف إلى تحسين صحة الأطفال والشباب، إن الدراسة تظهر أن مشروبات الطاقة غير موصى بها للأطفال بسبب المكونات المسببة للإدمان والتأثيرات الصحية المحتملة عليهم.





وقالت: "ان عبوة سعة 500 مليلتر من مشروب الطاقة، على سبيل المثال، تحتوي على فنجانين من القهوة، وما يصل إلى 21 ملعقة صغيرة من السكر، بحسب نوع المنتج".





"ويمكن أن تحتوي على كمية الملح التي يحتاجها الطفل ليوم كامل".





قالت السيدة هوارد إن الدراسات أظهرت عددًا من الآثار الصحية السلبية المرتبطة باستهلاك مشروبات الطاقة.





"على سبيل المثال، مشاكل في القلب أو مشاكل في النوم، وصعوبة في التركيز، واضطراب في القناة الهضمية".





وأضافت بان مجتمع بريدجتاون قام بالتواصل معهم فيما يتعلق بمشاكل مشروبات الطاقة والشباب في المدينة، وفيما يتعلق بالتأثيرات الجسدية والصحة النفسية."





وقال متحدث باسم مجلس المشروبات الأسترالي، الذي يمثل منتجي المشروبات غير الكحولية، في بيان لـ SBS News، إن أستراليا لديها بعض اللوائح الأكثر صرامة حول تكوين ووضع العلامات على مشروبات الطاقة في العالم.



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وتشمل الالتزامات الاتفاقات الطوعية من مصنعي وموزعي مشروبات الطاقة من أجل: عدم توجيه أي أنشطة إعلانية وتسويقية للأطفال، وعدم بيع مشروبات الطاقة في المدارس الابتدائية والثانوية، وعدم الترويج للاستهلاك المفرط وعدم تسويق مشروبات الطاقة على أنها توفر الماء فقط.





تقول شاي إيفانز، البالغة من العمر 20 عامًا، إنها أصبحت تعتمد على مشروبات الطاقة عندما بدأت العمل بدوام كامل.





تشكك شاي فيما إذا كان الحظر سيكون فعالًا وتقول إنها تتوقع أن يجد العديد من الأطفال دون سن 18 عامًا طرقًا أخرى للوصول إلى المشروبات.





وقالت: "سيصاب الأطفال بالتأكيد بالغضب الشديد، وأنا أعلم أنه إذا كان عمري أقل من 18 عامًا، فسأغضب إذا اضطررت إلى إقناع والدتي أو أخي أو أي شخص بالذهاب لشرائها".





"أشعر أن الأطفال الذين يشربون مشروبات الطاقة سينتهي بهم الأمر في الحصول على شخص آخر لشرائها لهم."





اتصلت SBS بوزارة الصحة للتعليق.





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