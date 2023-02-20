الشرطة وخدمات الطوارئ تبحث عن رجلين مسنين مفقودين في غابات الـBlue Mountains

استئنف البحث عن رجلين فقدا بعد البدء برحلة لمسح غابات الـ Blue Mountains في ولاية نيو ساوث ويلز، وتخلفهما عن العودة في الموعد المحدد.





غادر الرجلان البالغان من العمر 69 و81 عامًا من مخيم دنفي في وادي ميغالونج يوم الأربعاء إلى الغابات، وأخبروا صديقًا أنهم سيعودون يوم الجمعة.



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وتقول الشرطة إن ناقوس الخطر دق يوم الأحد عندما تغيب الرجل البالغ من العمر 69 عامًا عن موعده الذي حدده سابقا لتبدأ عملية البحث عنهما.





تم العثور على سيارة الرجل البالغ من العمر 81 عامًا في ساحة انتظار السيارات في مخيم دنفي.





ووصف كلا الرجلين بأنهما من ذوي الخبرة في السير في الغابات وتعتقد الشرطة أن المسار الذي يعتزمون اتخاذه كان في حدود قدراتهما.





تم إنشاء مركز قيادة في مخيم دنفي يتضمن الشرطة المحلية وفرقة الإنقاذ وخدمات الطوارئ الذين يشاركون في البحث أيضا.



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