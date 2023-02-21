إلى أين تتجه العائلات الأسترالية مع تضاؤل الأمل بامتلاك منزل الأحلام؟

النقاط الرئيسية مع تزايد تأثير ضغوط تكلفة المعيشة على ميزانيات الأسر تنجذب العائلات نحو مواقع قليلة التكلفة على أطراف المدينة

في عام 2022، جذبت مناطق تجمع المدارس العامة ما يصل إلى 10% من النمو الإضافي في أسعار المنازل مقارنة ببقية الضواحي

تُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة الأسبوع الماضي أن غالبية الأطفال يلتحقون بالمدارس الحكومية

كشفت أحدث نسخة من تقرير Domain حول مناطق تجمع المدارس عن تحول في الأولويات لدى العائلات الأسترالية من امتلاك منزل قرب مواقع الجذب العصرية، مثل الساحل أو المتنزهات الوطنية، إلى مواقع أقل تكلفة.





ما يقرب من نصف مناطق تجمع المدارس، التي تتيح التسجيل التلقائي في المدراس داخل المنطقة المحددة، تفرض أسعاراً أعلى للمنازل مقارنة بالضواحي التي لا تضم مدارس.





في عام 2022، جذبت مناطق تجمع المدارس العامة ما يصل إلى 10% من النمو الإضافي في أسعار المنازل مقارنة ببقية الضواحي.



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وقالت رئيسة مجال البحوث والاقتصاد، نيكولا باول، إن مناطق تجمع المدارس أثبتت أيضاً أنها أكثر مرونة في مواجهة الانكماش الأخير.





وأوضحت أن اتجاهات أسعار المنازل في مناطق تجمع المدارس تعكس اتجاهات أوسع في سوق العقارات.





"لقد رأينا المزيد من المناطق ذات الأسعار المعقولة تصمد بشكل أفضل".





وقالت إن سيدني وملبورن شهدتا أقل نسبة نمو لمناطق تجمع المدارس، وهو ما يتوافق مع انخفاض الأسعار الحاد في المدن الكبرى.



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وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة الأسبوع الماضي أن غالبية الأطفال يلتحقون بالمدارس الحكومية، بنسبة 64.5%، وحوالي 20% مسجلون في مدارس كاثوليكية وحوالي 15% في مدارس خاصة.





وفي حين أظهرت البيانات الرسمية أن الالتحاق بالمدارس الخاصة ينمو بوتيرة أسرع بكثير من مدارس القطاع العام، قالت الدكتور باول إن نفقات المعيشة المرتفعة قد تجبر الآباء على التفكير في خيارات أقل كلفة.





"في ظل ارتفاع كلفة المعيشة، أعتقد أن الأشخاص الذين ينفقون أكثر من قدرتهم لإرسال طفلهم إلى مدرسة خاصة قد يبدأون بإعادة النظر في ذلك".





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