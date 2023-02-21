العثور على رجلين مسنين فقدا في غابات Blue Mountains بولاية نيو ساوث ويلز

تم العثور على رجلين مسنين فقدا أثناء نزهة لمدة ست ليالٍ في غابات Blue Mountains بولاية نيو ساوث ويلز بلو وقد خرجا سالمين من مغامرتهما المخيفة.

MISSING BUSHWALKERS BLUE MOUNTAINS

A diptych of two supplied images obtained on Monday, February 20, 2023, of Bushwalkers Alfred Zawadzki, 69, and Klaus Umland, 81, have been missing in the Blue Mountains for five days.. (AAP Image/Supplied) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: Supplied / SUPPLIED/PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • أعلنت السلطات عن العثور على رجلين مسنين فقدا أثناء نزهة في غابات Blue Mountains بولاية نيو ساوث ويلز
  • خرج الرجلان سالمين من مغامرتهما المخيفة
  • قالت الشرطة إن الرجلين وُجدا متعبين ولكنهما كانا في صحة جيدة اليوم الثلاثاء حوالي الساعة 1 فجراً
غادر ألفريد زوادزكي (69 عاماً) وكلاوس أوملاند (81 عاماً) مخيم دنفي في وادي ميغالونغ يوم الأربعاء، وأخبرا صديقاً لهما أنهما سيعودان يوم الجمعة.

وتم إصدار إنذار يوم الأحد، مما أدى لإطلاق عملية بحث برية وجوية مكثفة شملت شرطة فرق الإنقاذ وعناصر خدمات الإطفاء الريفية، وعمليات الإسعاف الخاصة في نيو ساوث ويلز، وخدمات الطوارئ بالإضافة إلى طائرة البحث والإنقاذ البحرية الأسترالية.

وتقول الشرطة إن الرجلين وُجدا متعبين ولكنهما كانا في صحة جيدة اليوم الثلاثاء حوالي الساعة 1 فجراً، بالقرب من موبس سوامب، على بُعد حوالي 13 كيلومتراً من المكان الذي انطلقا منه في نزهة على الأقدام.
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وقال زوادزكي إن الرجلين فقدا لأن مسارات الأدغال كانت كثيفة.

وقال لقناة ABC TV يوم الثلاثاء: "كانت هناك بعض المسارات الجيدة هنا".

أضاف: "لقد أصبحت كثيفة جميعها تقريباً نتيجة الأمطار والحرائق".

ولم تظهر إصابات لدى أي من الرجلين ولكن سيتم تقييمهما من قبل المسعفين.

وقال المحقق المحقق مايكل مارينيلو إن ذلك يعد تحذيراً لممارسي النزهات في الغابات بضرورة أن يكون لديهم خطة اتصال مناسبة.

أضاف: "من الضروري أن يكون معهم كل معدات السلامة، بما في ذلك الملابس المناسبة والطعام والماء".
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"يجب أن يكون لدىالمتنزهين في الأدغال هاتف محمول مشحون بالكامل، إلى جانب أجهزة شحن إضافية ونظام تحديد المواقع (GPS).

وقال: "من المهم أيضاً إخبار شخص ما بمسارك المقصود، والمسارات التي تسلكها والوقت المقدر للعودة. إذا كان هناك أي تغيير في الخطة الأصلية، أخبر شخصاً ما".

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نشر في: 21/02/2023 12:47pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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