أس بي أس تهب لمساعدة ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا بالشراكة مع "تحالف العمل في حالات الطوارئ"

تحالف العمل في حالات الطوارئ المعروف باسم EAA يضم 15 مؤسسة خيرية أسترالية رائدة تهدف لجمع الأموال بسرعة وكفاءة للمتضررين من الأزمات حول العالم.





في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلّف آلاف القتلى والجرحى وملايين المشردين، تتزايد الحاجة الملحة لتقديم المساعدة من أجل إنقاذ الأرواح وحمايتها وإعادة بنائها عبر الاستجابة الإنسانية الفعالة.



الجدير بالذكر أن أعضاء تحالف EAA يوظفون مواردهم المشتركة للعمل معاً في سبيل تحقيق هدف واحد. من خلال إطلاق نداء مركزي لجمع التبرعات، يمكن للأستراليين بسهولة معرفة كيفية تقديم المساعدة، مع العلم أن الأموال تذهب مباشرة إلى المنظمات الأعضاء التي تملك أفضل الموارد للاستجابة للمتضررين من الزلزال على الأرض في كل من سوريا وتركيا.





والمعروف عن التحالف قدرته على إحداث تأثير فوري في المجتمعات المتضررة من الأزمات، وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها بسرعة وفعالية.



تضم قائمة الأعضاء في تحالف العمل في حالات الطوارئ EAA المؤسسات التالية: Act for Peace, ADRA, Anglican Overseas Aid, Australia for UNHCR, Australian Lutheran World Service, Baptist World Aid Australia, CARE Australia, Caritas Australia, CBM Australia, ChildFund Australia, Oxfam Australia, Plan International Australia, Save The Children Australia, Tearfund Australia.





تبرعوا لضحايا الزلزال عبر زيارة هذا الموقع https://emergencyaction.org.au/sbs.





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