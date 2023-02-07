"توجهوا إلى اختصاصيين نفسيين واطلبوا المساعدة لتخطي هذه الأزمة": الدكتورمحمود أبو عرب

Key Points في السادس من شهر شباط/فبراير 2023 إستيقظ أهل تركيا وسوريا على وطأة زلزال مدمر قلب حياتهم رأساً على عقب وتسبب بدمار يتخطى قدرات الفرد على تحملها والتعامل معها.

عرف الدكتور أبو عرب الصدمة النفسية على أنها تبدل للحالة الطبيعية والإستقرار الذي يعيشه الشخص نتيجة لكارثة معينة قد يتعرض لها.

تمنى الدكتور أبو عرب على الناس الذين عاشوا هذه الظروف التوجه إلى اختصاصيين نفسيين وطلب المساعدة لأنه من الصعب تخطي هذه المرحلة بمفردهم

تتعرض الشعوب في كافة أنحاء العالم إلى كوارث يمكن أن تكون طبيعة كزلزال وفيضانات وحرائق، أو نتيجة لأعمال البشر كالحروب والإنفجارات والإرهاب.





ففي السادس من شهر شباط/فبراير 2023 إستيقظ أهل تركيا وسوريا على وطأة زلزال مدمر قلب حياتهم رأساً على عقب وتسبب بدمار يتخطى قدرات الفرد على تحملها والتعامل معها.





وللتوقف أكثر على آثار هذه الكوارث على الصحة العقلية للناجين وكيفية تخطي هذه المرحلة، تحدث المايكروفون العربي مع الطبيب النفسي الدكتور محمود أبو عرب.



عرف الدكتور أبو عرب الصدمة النفسية على أنها تبدل للحالة الطبيعية والإستقرار الذي يعيشه الشخص نتيجة لكارثة معينة قد يتعرض لها. وهذا الإستقرار قد يكون إستقرار بيولوجي أو نفسي و اجتماعي. وينتج عن ذلك تغير في السلوك.





أما عن التداعيات النفسية التي قد يتعرض لها الناجون من الكوارث فقال الدكتور أبو عرب أنها عديدة أبرزها فقدان الأمل، وقلة في التركيز والغضب والإحباط والصراع مع النفس ومع الآخرين إضافة إلى الرغبة بالابتعاد والانطواء وفقدان الشهية وقلة النوم. ومن الممكن أن تصل إلى حد تناول الكحول والمخدرات كطريقة للخروج من الحالة التي هو عليها.



People wait as emergency personnel search for victims at the site of a collapsed building after an earthquake in Iskenderun district of Hatay, Turkey, 06 February 2023. Source: EPA / ERDEM SAHIN/EPA وذكر الدكتور أبو عرب مراحل ردود الفعل تجاه التوتر النفسي والتي تبدأ بالصدمة المباشرة ما بعد الكارثة. وشدد الدكتور على أهمية التدخل الفوري لمساعدة المصاب في هذه المرحلة كي لا تتفاقم حالته وتتحول إلى ما يعرف بالمرض ما بعد الكارثة.



وأضاف الدكتور أبو عرب أنه من الممكن أيضاً معالجة المريض في هذه المرحلة إن لم تتخطى حالته السنتين وندخل في حالة أصعب ألا وهي الوسواس القهري والكآبة:



في حال عدم التدخل الفوري من الممكن أن يصبح الوضع النفسي للمريض أكثر تعقيداً وإمكانية الشفاء ستتضاءل

وقدم الدكتور أبو عرب بعض النصائح للأشخاص الذين يرغبون بمساعدة الناجين، وهي البدء بالإهتمام بسلامتهم الجسدية قبل الإنتقال إلى حالتهم النفسية والإجتماعية والخسائر المادية والبشرية.





وأشار الدكتور أبو عرب على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الدولة في هذه الأوضاع، وأعطى مثالاً على ذلك دولة أستراليا التي تتمتع بالجهوزية التامة لمعالجة هذا النوع من الأزمات من فرق اطفاء إلى نقابة أطباء ونقابة معالجين النفسيين ووزارة صحة.



A man searches for people in the rubble of a destroyed building in Gaziantep, Turkey, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful quake has knocked down multiple buildings in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. (AP Photo/Mustafa Karali) Source: AP / Mustafa Karali/AP وعلى كل الدول توفير هذه الطواقم على أرض الحدث وتأمين الألبسة والمسكن والغذاء والمياه أي الأمور الأساسية التي يحتاج إليها الناجون في الأيام المقبلة.





وتمنى في الختام على الناس الذين عاشوا هذه الظروف طلب المساعدة:



توجهوا إلى اختصاصيين نفسيين واطلبوا المساعدة لأنه من الصعب تخطي هذه المرحلة بمفردكم... فالوقاية خير من العلاج

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