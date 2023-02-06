"زلزال كارثي وسوريا الأكثر تضررا": صحفي سوري في تركيا يصف هول الزلزال

Syria Earthquake

People search through the wreckage of a collapsed building in Azmarin town, in Idlib province, northern Syria, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful earthquake has caused significant damage in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. Damage was reported across several Turkish provinces, and rescue teams were being sent from around the country. (AP Photo/Ghaith Alsayed) Source: AP / Ghaith Alsayed/AP

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سقط مئات القتلى والجرحى في تركيا وسوريا في هزة أرضية مدمرة بحسب الصحافي السوري أحمد كامل المقيم في تركيا فإن الأضرار المناطق السورية ستكون أكبر بسبب الدمار الذي خلفه القصف الجوي خلال الحرب وتصدع المباني وانهيار أجزاء كبيرة منها. أما تركيا فأعلنت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية.

النقاط الرئيسية
  • مئات القتلى والمصابين وتهدم آلاف المباني بسبب زلزال تركيا
  • تركيا تعلن حالة الإنذار من المستوى الرابع
  • كاتب صحافي سوري في تركيا يخشى وقوع آلاف الضحايا
سقط مئات القتلى والجرحى في مدن تركية وسورية، من جراء زلزال مدمر بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، فجر اليوم الإثنين.

وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ارتفاع عدد الضحايا في بلاده إلى 284 قتيلا و2323 مصابا، وانهيار أكثر من 1700 مبنى من جراء الزلزال.

كما أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا، في مدن حلب وحماة واللاذقية.

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الكاتب الصحفي أحمد كامل إن الدمار كبير في سوريا نظرا لتصدع الكثير من المباني بسبب القصف الذي طال مناطق في شمال سوريا خلال الحرب.

"بسبب الدمار الهائل في سوريا فإن الخسائر والأضرار في سوريا أكبر من تركيا".

"ثلاثة أرباع منزلي مهدم جراء القصف وأنا متأكد أن الربع الباقي تهدم الأن".

وأضاف الأستاذ أحمد كامل بأن "المصيبة أن الزلزال تزامن مع منخفض جوي شديد وعاصفة ثلجية وكان الناس مرتبكين جدا كيف يتصرفون مع العاصفة الثلجية فجاء الزلزال وأصبح هناك مصيبتان كبيرتان في نفس الوقت".
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وقال إنه على تواصل مباشر مع الأهل في حلب وأن "الوضع سيء جدا وأعمال الإنقاذ تحتاج لمساعدات دولية، لكن لم تعلن أي دولة لغاية الآن عن تقديم مساعدات".

وذكر الأستاذ أحمد كامل أن "فرق الدفاع المدني معتادة على إنقاذ المصابين في ظروف القصف حيث تدمر عدة أبنية لكن إمكانياتهم محدودة في وضع كارثي كهذا حيث يكون مئات المباني مهددة بالانهيار وألوف المباني المتضررة".

من جهته أكد نائب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم أن الزلزال وقع في ظروف جوية صعبة. كما أوقفت حركة الطيران في غازي عنتاب وهاتاي جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن وزير الداخلية التركي، أن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية.

وقال الوزير التركي إن بلاده سجلت ست هزات ارتداديه تخطت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر.

ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في سوريا ولبنان والعراق ومصر وغزة.

ونقل البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وجه بسرعة توجيه المساعدة للمنكوبين في تركيا وسوريا.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال هز منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق سبعة كيلومترات.

ولحقت أضرار كبيرة بالمباني والمنازل، وهرعت فرق الإنقاذ إلى المدن المنكوبة وفقًا لصور بثتها محطة تي آر تي الحكومية التركية.
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وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، بينما قال مصدر في الخدمة المدنية في حماة إن عدة مبان انهارت هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المركز الأمريكي للزلازل أن قوة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا بلغت 7.9 درجات.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

استمعوا إلى اللقاء مع الأستاذ أحمد كامل في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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