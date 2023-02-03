الدكتور تميم درويش يكشف أسرار "الكبسولة المشعة" التي أثارت الذعر في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، يوم الأربعاء، أنه تم العثور على الكبسولة الإشعاعية الصغيرة، بعد أن سقطت من شاحنة كانت في طريقها من منجم تابع لشركة ريو تينتو في المناطق النائية لولاية غرب أستراليا متجهة إلى بيرث وذلك بعد بحث واسع على طول طريق صحراوي سريع بمسافة 1400 كلم. يبلغ طول الكبسولة 8 ملليمترات وقطرها 6 مللم، وهي جزء من مقياس يستخدم للكشف عن خام الحديد





وأعلن وزير خدمة الطوارئ في أستراليا الغربية، ستيفين داوسون، الأربعاء، أن "فرق البحث تمكنت من العثور على الكبسولة في ظروف استثنائية، وإيجادها كان بمثابة العثور على إبرة في كومة قش".





وكانت شركة "ريو تينتو" قد أعلنت أن الكبسولة سقطت في مكان ما على طول الطريق السريع 95 الذي يبلغ طوله (1400 كيلومتر) في ولاية غرب أستراليا، خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى عمليات بحث واسعة، وتم العثور على الكبسولة صباح الأربعاء على الطريق السريع بالقرب من بلدة نيومان، بواسطة كاشف مثبت في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة. وتم نقلها إلى منشأة آمنة في بيرث.







وأكدت السلطات أن فريقا مكوّنا من منظمة العلوم والتكنولوجيا النووية الأسترالية Australian Nuclear Science and Technology Association (ANSTO) الذي عمل مع إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ الأسترالية، عثر على الكبسولة، وتعقبها إلى موقع على بعد مترين فقط من جانب الطريق، وأقاموا "منطقة ساخنة" بطول (20 مترا) حول الجهاز، ثم وضعوها داخل حاوية رصاص للنقل الآمن.





وقد تم الإشادة بجهود فريق ANSTO بعد أن فقدت الكبسولة لمدة ثلاثة أسابيع.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الدكتور تميم درويش الذي يعمل كمدير قسم أبحاث في المنظمة إن العثور عليها هو "انتصار للعلوم وللتكنولوجيا الأسترالية بشكل خاص".





وأضاف: "لأن التكنولوجيا التي استخدمت في هذه العملية كانت تكنولوجيا متقدمة تم من خلالها ابتكار جهاز خاص ثبت على شاحنة لقياس الاشعاعات وتحديد مكانها".





وكشف الدكتور تميم درويش أن خطورة الكبسولة كانت في طبيعة الإشعاعات التي تبثها.





"الخطورة أنها كانت تحتوي على نوعين من الإشعاعات وهما بيتا وغاما، التي تمتد لمسافات طويلة وخاصة إشعاعات غاما".





وقال الدكتور درويش إن التحقيقات ستكشف كيف فقدت هذه الكبسولة ومن المسؤول عن ذلك.





وعبّر عن شعور بالفخر لأنه يعمل في هذه المنظمة الحكومية التي سخرت طاقاتها وقدراتها ووجدت الكبسولة في غضون يومين من بدء البحث عنها في مسافة تمتد ل1400 كلم.





وقال المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور Miles Apperley "إن عثور الفريق على الكبسولة المفقودة على مدى 1400 كيلومتر وفي الظروف الصعبة للمناطق النائية بعد أن بقيت على الأرض لمدة يومين فقط ، ليس فقط إنجازًا استثنائيًا ، ولكنه شهادة على قدرات أستراليا النووية المتطورة للغاية وموظفينا".





من جهته، قال وزير الصناعة والعلوم إد هوسيك إن العثور على كبسولة عالية النشاط الإشعاعي بحجم زر في المناظر الطبيعية الشاسعة بغرب أستراليا كان معجزة.





وقال: "لعبت خبرة ANSTO في التكنولوجيا النووية دورًا رئيسيًا مطلقًا في اكتشاف هذه القطعة، بعد ابتكار الجهاز الذي تم استخدامه في النهاية للعثور على الكبسولة على جانب الطريق".





من جهته قال Darryl Ray مدير هيئة الطوارئ والإطفاء إن العثور على الكبسولة لم يكن "مجرد حظ"، بل كان بفضل فريق من المتخصصين.





وكانت مجموعة «ريو تينتو» البريطانية الأسترالية المتخصصة في استخراج المعادن، قد قدمت اعتذارها، الإثنين، لفقدان الكبسولة الصغيرة.





وقطعت السلطات مئات الأميال على الطرقات السريعة بحثا عنها. وأوضح المسؤول عن خدمات الطوارئ في الولاية دارن كليم أن الكبسولة عُثر عليها أخيرا على جانب الطريق جنوب بلدة نيومان على بعد 50 كلم من المنجم الذي نُقلت منه.





وتم توجيه تحذيرات للناس بالبقاء على بعد (5 أمتار) على الأقل من الجهاز لتجنب التعرض الذي قد يتسبب في حروق إشعاعية والتعرض لفترة طويلة قد يسبب مرض السرطان.















وكانت الشاحنة التي تحمل الكبسولة قد وصلت إلى مركز التخزين في بيرث في السادس عشر من شهر يناير الماضي، لكن لم يتم إخطار السلطات بفقدانها إلا بعد أكثر من أسبوع في الخامس والعشرين منه.





تم تحذير الناس في وقت سابق من أنه يمكن أن يكون قد استقر في إطارات سياراتهم دون علمهم.



