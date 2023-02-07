"مقتل 11 شخصاً من عائلة واحدة": صحافية سورية تصف الآثار الكارثية للزلزال على الأرض

ارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 1651 بينما أصيب أكثر من 11 ألف شخص جراء زلزال مدمر لم تشهد البلاد مثله منذ عشرات السنوات. وضرب زلزال آخر قوته 7.7 درجة وسط تركيا في أعقاب الزلزال الأول كما ضرب العاصمة السورية دمشق موقعاً أكثر من ألف قتيل وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه كان أقوى زلزال منذ ديسمبر 1939 عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة شمال شرق البلاد.





وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في تغريدة على تويتر إن جميع الأستراليين "في حزن شديد" لفقدان الأرواح في تركيا.





وقال الصحافية السورية مها ديوب من دمشق لبرنامج Good Morning Australia ان الوضع كارثي في البلاد: "نشعر بعجز كبير. الحرب التي مرت بها سوريا والحصار بعد ذلك والآن هذه الكارثة. المناطق الأكثر تضرراً هي المناطق الشمالية والساحلية."



Elazığ depremi sonrası Kızılay Genel Müdürü Kınık'ın açıklamaları, büyük tepki çekti. Source: Supplied / Supplied by Hatice Kamer

الكوارث الطبيعية تحدث ولكن في سوريا الكوارث متتالية والعالم ينظر لنا بعين خجولة.

وصفت مها التي اضطرت لمغادرة بيتها في دمشق إلى بيت أهلها في مدينة جبلة، لحظات وقوع الزلزال قائلة: "اهتز بيتي بشكل كامل. كنت أتحدث مع ابني عبر الهاتف. هناك عائلات بأكملها تحت الركام."





أناشد من خلالكم كل العالم. نحن كشعب سوري وقفنا مع الجميع ومن باب الإنسانية يجب أن يقف العالم معنا اليوم.





"المشهد أكبر من الوصف وهناك أمهات عالقات تحت الركام يطلقن نداءات استغاثة" بهذه الكلمات وصفت لنا مها حول المأساة في بلد يعاني الأمرين منذ أكثر من 12 عاماً مع تبعات الحرب الأهلية ودمار البنية التحتية والأزمة الاقتصادية الخانقة.





وتابعت قائلة: "سقط في حماة الكثير من الأبنية والوضع في حلب أصعب بكثير. قضى هناك أسرة كاملة من 11 فرداً. أم وأبناؤها وأحفادها قضوا في نفس الوقت. كلمة تهدم بناء ليست سهلة بالنسبة لمواطن قضى 12 عاماً في حصار خانق."





وتمنت مها على العالم مساعدة سوريا التي تعاني اليوم بشكل كبير على صعيد توفر المعدات الطبية والأدوية: "أتمنى أن تصل صرختنا للجميع. ارتفعت أسعار الدواء هنا بنسبة 200% بسبب الحصار الاقتصادي. الكادر الطبي يبذل الكثير من التضحيات ويقدم خيرة الأطباء شهداء وهم يقومون بعملهم في مساعدة ضحايا الزلزال."



Civil defense workers and residents search through the rubble of collapsed building at Baglar distirct in Diyarbakir. A powerful earthquake has hit a wide area in eastern and south-eastern Turkey, near the Syrian border, killing more than 2000 people and trapping many others. Diyarbakir, Turkey, on February 06, 2023. Photo by Muhammed Furkan Arslanoglu/Depo Photos/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Depo Photos/ABACA/PA/Alamy

الشعب السوري تُرفع له القبعة لأن إرادة الحياة فوق كل شيء هنا.

وبادر السوريين في المناطق التي لم تطالها آثار الزلزال إلى فتح بيوتهم للعائلات التي اضطرت للنزوح من المناطق الأكثر تضرراً والتي غادرها جزء كبير من سكانها خوفاً من هزات أرضية ارتدادية تتبع في العادة الزلزال الأساسي.





وعلى صعيد محلي، قالت وزارة وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية انها "ليست على علم بأي أستراليين محاصرين في الزلزال" ونصحت الأستراليين في المنطقة باتباع نصيحة المسؤولين المحليين.





وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 33 كيلومترا من غازي عنتاب وهي مدينة رئيسية في جنوب البلاد.





استمعوا إلى اللقاء الصوتي مع الإعلامية السورية مها ديّوب في الملف الصوتي أعلى الصفحة.







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