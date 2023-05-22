أستراليا تضيّق الخناق على روسيا مع احتدام الصراع في أوكرانيا

النقاط الرئيسية وزير الخزانة الفيدرالي يصر على أن العقوبات الاقتصادية تلقي بثقلها على الاقتصاد الروسي

فرضت دول مجموعة السبع عقوبات إضافية على موسكو الأسبوع الماضي

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يقول إن أستراليا تواصل تقييم الوسائل الممكنة لمساعدة أوكرانيا

يقول جيم تشالمرز إن الحكومة الأسترالية ستضمن أن تكون العقوبات قوية قدر الإمكان بعد أن فرض اجتماع نهاية الأسبوع لدول مجموعة السبع عقوبات إضافية على موسكو.





كما أكدت دول مجموعة السبع عزمها قمع التهرب من العقوبات من خلال دول ثالثة.





وقال تشالمرز للصحفيين في كانبرا يوم الاثنين "نحتاج إلى تشديد الخناق على فلاديمير بوتين وأعوانه الذين شاركوا في هذا العدوان على شعب أوكرانيا".



"من أجل القيام بذلك، نحتاج إلى التأكد من أنها قوية قدر الإمكان."





من جهته قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن أستراليا واصلت تقييم كيف الوسائل الممكنة لمساعدة أوكرانيا بالتزامن مع حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي اجتماع مجموعة السبع في اليابان.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.







